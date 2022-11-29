دعوات بأمريكا للمشاركة بكثافة في فعاليات "اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين"

وجهت المؤسسات الفلسطينية والحقوقية الناشطة في الساحة الأميركية، دعوة لأبناء الجالية للمشاركة بكثافة في الفعاليات المقررة اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وطالبت المؤسسات النشطاء بنشر الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاركاتهم في الفعاليات المنتشرة على امتداد الولايات المتحدة من خلال عدة وسوم أبرزها #palestineday

وفي هذا السياق، جدد الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيرش، في تغريدة له على تويتر، دعمه للشعب الفلسطيني في سعيه لتحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف وبناء مستقبل سلام وعدالة وأمن وكرامة للجميع.

ويعتبر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني المقرر في الـ 29 من شهر تشرين الثاني، احتفالا سنوياً بعد قرار الأمم المتحدة منذ العام 1978، حيث تقام عدة فعاليات أبرزها في المقر العام للأمم المتحدة في نيويورك وأخرى في جنيف.