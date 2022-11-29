القيادي عدنان : الاحتلال يُطلق النار بقصد القتل المباشر بحق أبناء شعبنا

أكد القيادي المحرر خضر عدنان اليوم الثلاثاء 29/11/2022 ، ان جيش الإحتلال يُطلق النار بقصد القتل المباشر بحق أبناء شعبنا بعد تلقين دورية احتلالية درساً لن ينسوه.

وقال القيادي عدنان تعقيباً على اقتحام قوات الاحتلال بيت أمر واستشهاد مواطنين ان المواجهات تُعد الأقوى والأوسع في السنوات الأخيرة، وندعو جماهير شعبنا لإسناد بيت أمر البطلة التي لن تكون وحيدة في مواجهة الاحتلال

وترحم عدنان على أرواح الشهداء مفيد اخليل والشقيقين جواد وظافر الريماوي الذين ارتقوا برصاص العدو المجرم ، موجهةً التحية لأبطال بيت أمر وأهلها جميعاً وهم يقاومون جيش الاحتلال الأرعن، ويتصدون لعدوانه وإرهابه.

ويشار الى ان مواجهات عنيفة وقعت الليلة الماضية بين قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة بيت أمر بالخليل ، والشبان الذي أمطروا قوات لااحتلال بالحجارة والعبوات الناسفة بعد تعثر جبيات عسكرية وعدم قدرتها على مغادرة بلدة بين أمر .