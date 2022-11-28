"سرايا القدس-كتيبة نابلس" تعلن استهداف قوات الاحتلال جنوب المدينة بصليات كثيفة من الرصاص

أعلنت سرايا القدس - كتيبة نابلس، مساء اليوم الإثنين، عن استهداف قوات الاحتلال قرب جبل جرزيم جنوب مدينة نابلس.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري تابعته"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" تمكن مجاهدونا من استهداف نقطة قوات الاحتلال على جبل جرزيم بصليات كثيفة من الرصاص".

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الأيام الماضية تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتي جنين ونابلس ، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، ومجموعات عرين الأسود، رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.