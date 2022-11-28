"مهجة القدس": الأسير محمد حويطي يتنسم عبير الحرية

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت مساء اليوم عن الأسير المجاهد محمد مروان علي حويطي (25 عامًا) من الحارة الشرقية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 17 شهرًا.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 01/07/2021م؛ وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد محمد حويطي ولد بتاريخ 21/04/1998م، وهو أعزب، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.