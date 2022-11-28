مهجة القدس: الأسير محمد القط يتنسم عبير الحرية

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى الـيـوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد محمد زاهر حسين القط (33 عامًا) من بلدة مأدما بمحافظة نابلس شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 11 شهرًا و11 يوم.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 16/12/2021م؛ وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر محمد القط ولد بتاريخ 25/10/1989م؛ وهو متزوج، وأب لطفلين، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومقاومة الاحتلال، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

