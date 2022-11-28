سبب وفاة الشاعر اليمني الكبير عبدالعزيز المقالح | من هو عبد العزيز المقالح ويكيبيديا

سبب وفاة الشاعر اليمني الكبير عبد العزيز المقالح، يهتم العديد من الأشخاص، و لا سيما الأدباء و محبي الشاعر عبد العزيز المقالح بمعرفة سبب وفاته، كما و يبحثون في مواقع الانترنت عن ابرز المعلومات عن حياة الأديب المقالح، الذي يعد من أبرز شعراء اليمن و العالم العربي، و في هذه المقالة نرصد لكم في فريق "وكالة فلسطين اليوم" أهم المعلومات عن حياة الأديب اليمني المقالح و سبب وفاته.

من هو الشاعر الأديب عبد العزيز المقالح؟ ويكيبيديا

عبد العزيز صالح المَقالِح هو أديب وشاعر وناقد يمني، ولد عام 1937 في قرية المقالح في محافظة إب وهو رئيس المجمع العلمي اللغوي اليمني، حيث يُعد في مقدمة شعراء اليمن المعاصرين، وأحد أبرز الشعراء العرب في العصر الحديث، ودرس على مجموعة من العلماء والأدباء في مدينة صنعاء، تخرج من دار المعلمين في صنعاء عام 1960.

واصل عبد العزيز المقالح تحصيله العلمي حتى حصل على الشهادة الجامعية عام 1970، في عام 1973 حصل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها من كلية الآداب جامعة عين شمس ثم درجة الدكتوراه عام 1977 من نفس الجامعة، وترقى إلى الأستاذية عام 1987. تميزت كتابته بشيء من الكلاسيكية، لكنها سرعان ما انفتحت على الحداثة. عرف عنه كتابته لقصيدة أن يحرمونا يا حبيب الغرام وتغنى بها الفنان اليمني أحمد فتحي. وهو عضو الهيئة الإستشارية لمشروع كتاب في جريدة.

سبب وفاة الشاعر المقالح

توفي اليوم الاثنين بالعاصمة صنعاء الأديب والشاعر اليمني الكبير عبدالعزيز المقالح، عن عمر ناهز (84 عاما).

و تداولت وسائل إعلام مختلفة نبأ وفاة عبد العزيز المقالح الأديب اليمني، في العاصمة صنعاء، بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز (85) عامًا.

ونقلت قناة بلقيس الفضائية، نبأ وفاة الشاعر عبدالعزيز المقالح، قائلة: "وفاة شاعر اليمن الكبير الدكتور عبدالعزيز المقالح"، ويعد الشاعر المقالح من قامات الثقافة والأدب في الوطن العربي.

ويعد الشاعر المقالح من أبرز شعراء اليمن والعالم العربي في العصر الحديث.

وفاز الدكتور عبدالعزيز المقالح بجائزة العويس الثقافية في دورتها الحادية عشرة .

نبذة عن الشاعر الراحل

تاريخ الميلاد : 1937 – اليمن

حصل على الشهادة الجامعية عام 1970

حصل على شهادة الماجستير من كلية الآداب بجامعة عين شمس عام 1973

حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة عين شمس عام 1977

أستاذ الأدب والنقد الحديث في كلية الآداب – جامعة صنعاء

رئيس جامعة صنعاء من 1982 – 2001م

رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني – صنعاء

أهم الجوائز :

حصل على جائزة (اللُّوتس) عام 1986م

حصل على وسام الفنون والآداب– عدن 1980م

حصل على وسام الفنون والآداب- صنعاء 1982م

حصل على جائزة الشارقة للثقافة العربية، بالتعاون مع اليونسكو، باريس 2002م

حصل على جائزة (الفارس) من الدرجة الأولى في الآداب والفنون من الحكومة الفرنسية 2003

حصل على جائزة الثقافة العربية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 2004

أهم المؤلفـــات :

الدواوين الشعرية – لا بد من صنعاء

مأرب يتكلّم (بالاشتراك مع السفير عبده عثمان)

رسالة إلى سيف بن ذي يزن

هوامش يمانية على تغريبة ابن زريق البغدادي

عودة وضاح اليمن

الكتابة بسيف الثائر علي بن الفضل

الخروج من دوائر الساعة السليمانيّة

وراق الجسد العائد من الموت

أبجدية الروح

كتاب صنعاء

كتاب القرية

كتاب الأصدقاء

كتاب بلقيس وقصائد لمياه الأحزان

كتاب المدن

الدراسات الأدبية والفكرية

قراءة في أدب اليمن المعاصر

شعر العامية في اليمن

الأبعاد الموضوعية والفنية لحركة الشعر المعاصر في اليمن

أصوات من الزمن الجديد

قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة

الحورش الشهيد المربي

أزمة القصيدة العربية

علي أحمد باكثير رائد التحديث في الشعر العربي المعاصر

أوليّات النقد الأدبي في اليمن

عمالقة عند مطلع القرن

شعراء من اليمن

الزبيري ضمير اليمن الثائر