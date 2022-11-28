من هي عوشة السويدي التي يحتفل بها محرك البحث جوجل-من هي عوشة السويدي فتاة العرب، بصورة تعبيرية على الصفحة الرئيسية للبحث، احتفل محرك البحث "جوجل"، اليوم، بالشاعرة الإماراتية عوشة السويدي، الأمر الذي جعل من اسم عوشة السويدي محط بحث وسؤال من قبل الجمهور والمتابع العربي في كافة الوطن العربي وخارجه، الأمر الذي دفع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" ان تضع لكم هذه المقالة للحديث عن عوشة السويدي التي يحتفل بها محرك البحث جوجل، وذلك تماشياً مع عمليات البحث التي تجرى عبر محرك قوقل وغيرها من محركات البحث الأخرى، خاصة وأن عوشة السويدي ألفت العديد من القصائد في مختلف مجالات الشعر كالغزل والنقد الاجتماعي والمدح والإسلاميات، وجالست كبار الشعراء.

من هي عوشة السويدي التي يحتفل بها محرك البحث جوجل

وفي مقالنا من هي عوشة السويدي التي يحتفل بها محرك البحث جوجل-من هي عوشة السويدي فتاة العرب، فقد ولدت الشاعرة عوشة بنت خليفة بن الشّيخ أحمد بن خليفة السويدي، بامارة ابو ظبى عام 1920، واستكملت حياتها فى امارة العين، ثم غادرت الى دولة قطر، ثم بعد ذلك استقرت فى دبى فى أواخر الثمانينيات من القرن الماضى.

وعاشت معظم حياتها في إمارة العين الإماراتية، بينما عاشت 15 عاما من عمرها في قطر، ثم عادت للعين مرة أخرى وبعد ذلك انتقلت للمعيشة في دبي في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وبدأت عوشة في كتابة الشعر وهي طفلة في عمر 12 عاما، ونظمت 100 قصيدة موزونة خلال شهر تقريباً، إذ تأثرت بالبيت الذي تربت فيه، حيث كان رجال العلم والشيوخ لا يغادرون مجلس أبيها، وفي مقالنا من هي عوشة السويدي التي يحتفل بها محرك البحث جوجل-من هي عوشة السويدي فتاة العرب





من هي عوشة السويدي

وفي مقالنا من هي عوشة السويدي التي يحتفل بها محرك البحث جوجل-من هي عوشة السويدي فتاة العرب، وفي سن الخامسة عشرة، اكتسبت اعترافًا وطنيًا بقصائدها الشعرية القوية. وأدى نجاح عوشة السويدي في نوع أدبي يهيمن عليه الذكور إلى فتح الباب أمام الجيل القادم من الشاعرات، حيث تعتبر عوشة من رواد الشعر النبطي في الإمارات والمنطقة العربية.

وقد ألهمت مناظر الخليج العربي والصحراء العديد من قصائدها التي تتناول موضوعات مثل الحب والحكمة والوطنية والحنين إلى الماضي. وتصف القصائد المكتوبة باللغة النبطية تجاربها الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلًا عن ماضيها وثقافتها الغنية، وفي مقالنا من هي عوشة السويدي التي يحتفل بها محرك البحث جوجل-من هي عوشة السويدي فتاة العرب

مَن هي عوشة بنت خليفة السويدي الذي يحتفي غوغل بها

وفي مقالنا من هي عوشة السويدي التي يحتفل بها محرك البحث جوجل-من هي عوشة السويدي فتاة العرب، عوشة السويدي هي عوشة بنت خليفة بن أحمد بن خليفة بن خميس بن يعروف السويدي، ولدت في منطقة المويجعي، وعاشت في دبي، وهي من رواد الشعر النبطي الإماراتي، كما عرفت سابقا بفتاة الخليج، وهي أخت السياسي "احمد خليفة السويدي"، كانت تلقي قصائدها باسمها المستعار "فتاة الخليج".

وتأثرت في كتاباتها بالماجدي بن ظاهر والمتنبي، ونشرت قصائدها في العديد من الصحف والمجلات ولها دواوين مسموعة جمعها في ديوان “فتاة العرب” عام 1990.

من هي فتاة العرب التي يحتفي بها غوغل

وفي مقالنا من هي عوشة السويدي التي يحتفل بها محرك البحث جوجل-من هي عوشة السويدي فتاة العرب، بدأت "عوشة" فى كتابة الشعر فى سن مبكرة، ونظمت 100 قصيدة موزونة خلال شهر تقريبًا، حيث تعد علامة فارقة فى مسيرة الشعر النبطى.

تأثرت “فتاة العرب” بابيها الشيخ احمد بن خليفة السويدي، حيث البيت الذى لا ينقطع رجال العلم والشيوخ عن مجلسه، حيث أدى نجاح عوشة السويدي في نوع أدبي يهيمن عليه الذكور إلى فتح الباب أمام الجيل القادم من الشاعرات.

من هي الشاعرة عوشة السويدي فتاة العرب

وفي مقالنا من هي عوشة السويدي التي يحتفل بها محرك البحث جوجل-من هي عوشة السويدي فتاة العرب، واليوم، تُذكر عوشة السويدي لعملها العميق الذي مهد الطريق للشاعرات في العالم العربي. أحيت أغاني المطربين الإماراتيين والعرب المشهورين ذكرى عدد كبير من قصائدها ليستمع إليها الناس في كل مكان.

واعتزلت عوشة الشعر في أواخر التسعينيات وأصبحت متخصصة في مدح الرسول (صلي الله عليه وسلم)، وتوفيت في يوليو 2018 في دبي عن عمر يناهز 98 عامًا، وحصلت عوشة السويدي على جائزة أبوظبي في دورتها الخامسة عام 2009 تقديراً لجهودها ومشوارها.

وفي مثل هذا اليوم من عام 2011، تم الاعتراف بإسهاماتها في الأدب في حدث مرموق، كما أنشأ المجتمع الشعري جائزة سنوية للشاعرات الإماراتيات باسم "عوشة السويدي". كما تم تكريمها بقسم خاص من متحف المرأة في دبي.

سبب تسميتها بفتاة العرب

وفي مقالنا من هي عوشة السويدي التي يحتفل بها محرك البحث جوجل-من هي عوشة السويدي فتاة العرب، وأرسل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ديوانا لها، وكتب في أولي صفحاته بعض من الأسطر، حيث ذكر فيها لقب فتاة العرب، فلقبت من حينها حتى مماتها بـ فتاة العرب، وجاء في الأسطر:

وأرسلت لك ديوان يا عالي الشان ديوان فيه من المثايل سـددها

يحوى على الأمثال من كمل من زان ومن كل در في عقوده نضدها

عوشة السويدي ويكيبيديا

وفي مقالنا من هي عوشة السويدي التي يحتفل بها محرك البحث جوجل-من هي عوشة السويدي فتاة العرب، ونشأت الشاعرة عوشة السويدي في بيت علم ودين وتربت وترعرعت عليهم، حيث كان رجال العلمة والشيوخ لا يغادرون مجلس والدها، بدأت في كتابة الشعر وهي في سن الثانية عشر، حيث نظمت 100 قصيدة موزونة خلال شهر تقريباً، كما اكتسبت اعتراف وطني بقصائدها الشعرية القوية، كان ذلك في سن الخامسة عشرة، كما ساهم نجاحها في فتح الباب أمام الجيل القادم من الشاعرات، كما قضت معظم حياتها في إمارة العين الإماراتية، كما أقامت في قطر لفترة تمتد الي 15 عاماً، ومن ثم عادت مرة أخري، وفي أواخر الثمانينيات قامت بالانتقال للعيش في دبي.