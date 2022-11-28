تقرير: الاحتلال دمر 13 ألف شجرة زيتون منذ بداية العام

قال مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية في إحصائية له، إن قوات الاحتلال اقتلعت وحرقت وأغرقت بالمياه العادمة منذ بداية العام الجاري نحو 13130 شجرة زيتون، لتضاف إلى الجرائم التي لا تتوقف بحق المزارع الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، إذ أن قوات الاحتلال اقتلعت نحو مليوني شجرة زيتون منذ احتلال ما تبقى من أرض فلسطين في العام 1967.

جاء نشر هذه الإحصائية بمناسبة اليوم العالمي لشجرة الزيتون الذي أقر في 26 تشرين الثاني من كل عام من قبل المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في دورته الـ 40 المنعقدة في عام 2019، اعتبار هذا اليوم يوماً عالمياً لشجرة الزيتون.

وقال المركز في بيان له، بهذه المناسبة، إن شجرة الزيتون تعتبر في فلسطين هي الأشهر على الإطلاق، فالفلسطينيون القدماء هم أول من طور زراعة الزيتون واستخرج زيته واستثماره بصورة صحيحة.

وجاء في البيان "فلسطين تمتلك أقدم شجرة زيتون في الكون (شجرة الولجة – جنوبي القدس) والتي قدر خبراء اليونسكو عمرها بحوالي (5500) عام. وجبال فلسطين الصخرية مليئة بالحفر الصخرية التي كانوا يعصرون الزيتون فيها، ثم طوروها لزراعة العنب، وزيت الزيتون والزعتر يعتبر الغذاء الرئيسي لكل فلسطيني حتى أصبحت جزءً من التراث الغذائي والهوية الثقافية، وغدت شجرة الزيتون التي ذكرها الخالق في قرآنه هي البرهان على فلسطينية وعروبة هذه الأرض، فهي تنفي الرواية الصهيونية الاحتلالية بمجرد وجودها على أرض فلسطين، تعزف أغصانها لحن المحبة والحرية".

وأكد البيان، أن الاحتلال الإسرائيلي سعى وما زال بكل السبل المتاحة من أجل فصل الإنسان الفلسطيني عن التمسك بقدسية أشجار الزيتون حتى يفصله عن أرضه ليسهل استيلائه عليها.