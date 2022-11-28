بالفيديو شاهد| اصطياد أكبر سمكة ذهبية في العالم

نشرت مجلات علمية خبرا تتحدث فيه عن اصطياد ما يمكن أن تعتبر واحدة من أكبر الأسماك الذهبية المسجلة في العالم بعد خوض الصياد ما وصفته "بالمعركة الملحمية" لصيدها في بحيرة فرنسية.

واصطاد رجل في فرنسا سمكة ذهبية بوزن 67 رطلاً (30 كيلوغرامًا)، بعد 25 دقيقة من شد حبل الصنارة فيما وصف بخوض "معركة ملحمية" مع السمكة العملاقة في منطقة بلوواتر ليكس شمالي شرق فرنسا.

وبحسب المقال المنشور في مجلة "livescience" العلمية، فإن السمكة التي تم اصطيادها هي سمكة هجينة، وتم إطلاقها في البحيرة قبل 20 عامًا، وبعد ذلك تضخم حجمها، لتصبح واحدة من أكبر الأسماك التي يتم صيدها على الإطلاق.

وقال آندي هاكيت، الرجل الذي اصطاد السمكة، في تصريحات لشبكة "بي بي سي" البريطانية: "إنها سمكة مرغوبة كثيرًا، لم يستطع الكثيرون اصطيادها، إنها بعيدة المنال تمامًا".

ونوهت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إلى أن الرجل وبعد اصطياد سكة الجزرة (تلقب بهذا الاسم نظرا للونها الذي يشبه لون الجزر)، أطلق السمكة مرة أخرى في البحيرة حتى تتاح الفرصة للصيادين الآخرين لاصطيادها.

وبدورها، اشارت مجلة "livescience" العلمية إلى أن هذا الصنف الهجين من الأسماك الذهبية (Carassius auratus) وأسماك الكارب، "في حال تربيتها ضمن الأحواض تبقى صغيرة جدا حيث لا يزيد طولها عن 2 بوصة (5 سم)". ولكن عند إطلاقها في البرية، يمكن أن تنمو الأسماك الصغيرة لتصبح عملاقة، حيث سجل في عام 2013 اصطياد سمكة ذهبية كبيرة الحجم في بحيرة تاهو بطول 1.5 قدم (46 سم) ووزنها أكثر من 4 أرطال (2 كيلوغرام).