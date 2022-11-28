إعلام عبري: السلطة أحبطت عمليات نوعية ضد الاحتلال شمال الضفة

أكد إعلام عبري أن أجهزة أمن السلطة ، أحبطت تنفيذ خلايا مقاومة عمليات نوعية ضد أهداف إسرائيلية، بعد عثورها على عبوات ناسفة مجهزة للتفجير.

وكشفت القناة /13/ العبرية، مساء اليوم الأحد، أن “الأجهزة الأمنية الفلسطينية عثرت على عبوات ناسفة كبيرة الحجم، في مدينتي طوباس وجنين (شمال الضفة)، كانت مخصصة لتنفيذ عمليات تفجيرية في إسرائيل”.

وأوضحت أنه “خلال حملة نفذتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية مؤخراً، عُثر على عبوات ناسفة كبيرة الحجم، يصل وزنها لعشرات الكيلوغرامات، وكذلك ستة أكواع متفجرة، وكميات كبيرة من المواد المتفجرة”.

وأضافت أن “خلية من الجهاد الإسلامي قامت بتصنيع هذه العبوات الناسفة، وقد اعتقلت الأجهزة الأمنية ناشطين من الحركة خلال الحملة في طوباس وجنين”.

وكانت مصادر مطلعة، قد كشفت امس عن وضع قيادات أمنية لدى السلطة الفلسطينية، اللمسات الأخيرة على خطة تنوي تنفيذها قريبا في مناطق بمحافظة جنين (شمال الضفة) تتركز فيها مجموعات للمقاومة، بغية تفكيكها والقضاء عليها، مشابهة لـ”خطة نابلس” في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت المصادر إن “اجتماعات أمنية عقدت على مدار اليومين الماضيين، بعضها في رام الله (وسط)، والأخرى في جنين”.

وأكدت أن “الاجتماعات شارك فيها رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ومحافظ جنين أكرم رجوب، ووزير الداخلية رئيس جهاز الأمن الوقائي السابق زياد هب الريح، وقائد جهاز الأمن الوطني في جنين محمد الأعرج، ومستشارين أمنيين، بقيادة مسؤول ملف المحافظين في مكتب رئاسة السلطة اللواء إسماعيل جبر”.

المصدر : قدس برس