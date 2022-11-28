"إسرائيل" تسمح لأول مرة بإدخال الألياف الزجاجية إلى غزة ..والسبب!

كشفت قناة كان العبرية اليوم الاثنين 28/11/2022 ، أن "إسرائيل" سمحت لأول مرة بإدخال الألياف الزجاجية إلى قطاع غزة، لصيانة قوارب الصيد، على الرغم من إمكانية استخدام هذه المواد في تصنيع الأسلحة.

واوضحت قناة "كان" أن الأمم المتحدة حاولت لسنوات إيجاد حل للقضية وفي النهاية تم التوافق على مخطط لإدخالها لصيانة قوارب الصيد داخل ورشة في غزة بالقرب من معبر إيريز، التي بدأت العمل الأسبوع الماضي تحت إشراف دولي دقيق .

وبينت القناة أن الورشة موصولة بكاميرات تنقل ما يحدث في كل ركن من أركانها إلى غرفة العمليات في الجانب "الإسرائيلي"، وموظفو الأمم المتحدة المسؤولون عن استلام الشحنة والتأكد من استخدامها حصريًا لإصلاح القوارب فقط.