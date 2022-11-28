نقيب الصيادين لـ "فلسطين اليوم": قوات الاحتلال اعتقلت 6 صيادين وصادرت مركبيهما جنوب قطاع غزة

أكد نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش، صباح اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، أن زوارق الاحتلال اعتقلت ستة صيادين وصادرت مركبيهما، بعد أن أطلقت النار عليهم أثناء عملهم في بحر جنوب قطاع غزة.

وأوضح عياش في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن بحرية الاحتلال اعترضت مركبين للصيادين وحاصرتهما على الحدود المصرية جنوب قطاع غزة، واعتقلتهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وبيّن عياش، أن الصيادين المعتقلين من مدينة غزة، ينتمون إلى عوائل بكر، وغانم، ومقداد، مبيناً أنهم لا يزالوا محتجزين حتى اللحظة.

يذكر أن بحرية الاحتلال تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.