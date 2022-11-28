بدء مغادرة الفوج الثاني من معتمري المحافظات الجنوبية بواقع "1225" خلال يومين

بدأ اليوم الاثنين 28/11/2022 مغادرة الفوج الثاني من معتمري المحافظات الجنوبية "قطاع غزة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة

و أفادت لجنة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالمحافظات الجنوبية أن (١٢٢٥ ) معتمر سيسافرون اليوم الاثنين وغد الثلاثاء عبر معبر رفح البري إلى مطار القاهرة الدولي ومنه إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بواقع (٧٣٣ ) لليوم الأول و ( ٥٠٣ ) لليوم الثاني

وأكدت أن الوزارة ضاعفت عدد المعتمرين لهذا الفوج نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين الراغبين بأداء ماسك العمرة مشيرا إلى ان البرنامج الذي أعدته اللجنة حسب توجيهات ومتابعة وزير الأوقاف لسفر باقي الأفواج خلال الفترة المقبلة يسير بانتظام دون اي معيقات بما يتناسب مع أعداد المسجلين لأداء العمرة

وشكرت اللجنة باسم سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف السلطات المصرية التي وافقت ويسرت سفر المعتمرين على مدار يومين متتابعين

كما شكرت الخطوط الجوية الفلسطينية التي بذلت مجهودا كبيرا في تأمين سفر المعتمرين من خلال توفير طائرات لنقلهم

واوضحت ان الفوج الأول من معتمري المحافظات الجنوبية سيصل مساء غد الثلاثاء الى أرض الوطن بإذن الله

ونقلت لجنة الحج والعمرة تهاني وتبريكات وزير الأوقاف للمعتمرين داعيا الله أن يتقبل عمرتهم وأن يعودوا بالسلامة التامة إلى أهلهم وذويهم

فيما أعلنت اللجنة أن الفوج الثالث سيغادر الى الأراضي الحجازية يوم ١٢ ديسمبر القادم