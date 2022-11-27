فيروس كورونا: المحتجون في الصين يطالبون الرئيس بالاستقالة بسبب القيود

امتدت الاحتجاجات ضد إجراءات كوفيد 19 الصارمة في الصين إلى الليلة الثانية وانتشرت إلى أكبر المدن.

ويُشار إلى أنه تجمع المتظاهرون في العاصمة بكين وفي شنغهاي، المركز المالي للبلاد.

وحمل الكثير منهم أوراقًا فارغة للتعبير عن استيائهم من الرقابة في البلاد. ودعا البعض الرئيس شي جينبينغ للتنحي.

وتأثر الملايين من الأشخاص في الصين لما يقرب من ثلاث سنوات من اختبارات كوفيد 19 الجماعية والحجر الصحي والإغلاق المفاجئ.

ومن غير المألوف للغاية أن يعبّر الناس علنًا عن غضبهم من قادة الحزب الشيوعي في الصين، حيث يمكن أن يؤدي أي انتقاد حكومي مباشر إلى عقوبات قاسية.

وسمحت الشرطة بدرجة كبيرة بمواصلة التجمعات، لكن في شنغهاي اعتقل الضباط عدة أشخاص وطوقوا الشوارع يوم الأحد.

وتجمع مئات الأشخاص على ضفاف أحد الأنهار في العاصمة بكين لعدة ساعات يوم الأحد، وهم يغنون النشيد الوطني ويستمعون إلى الخطب.

وفي وقت سابق نظم عشرات الأشخاص في جامعة تسينغهوا المرموقة في بكين، احتجاجًا سلميًا ضد قيود كوفيد وغنوا النشيد الوطني، وفقًا للصور ومقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجرت الاحتجاجات أيضًا خلال النهار في مدينة تشنغدو الجنوبية الغربية ومدينة شيان وسط البلاد وكذلك في ووهان، التي شهدت بدء تفشي كوفيد منذ ما يقرب من ثلاث سنوات