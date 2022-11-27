بالفيديو المتطرف بن جبير: سأقتحم المسجد الأقصى بداية الشهر المقبل

أعلن زعيم حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف ايتمار بن جبير، مساء اليوم الأحد، بأنه سيقوم باقتحام المسجد الأقصى المبارك بداية الشهر المقبل.

وقال عضو الكنيست المتطرف يتمار بن كفير والمرشح لاستلام وزاره الامن الداخلي الصهيوني خلال مقابلة مع أحد القنوات العبرية:" سأقوم بزياره غير معلنة للمسجد الاقصى خشية من وقوع احداث داخل المسجد الاقصى خلال الايام القليله القادمه بالترتيب مع شرطه الاحتلال".

ويُشار إلى أن هناك خشية من المؤسسة الأمنية الصهيونية من احتمال أن يؤدي تعيين بن جبير في منصب وزارة "الأمن الداخلي" إلى تفجر الأوضاع بالمنطقة وخاصة في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.