حماس: تهديدات "بن غفير" بشأن الوضع في المسجد الأقصى ستسقط ولن تمر

أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، مساء اليوم الأحد، أن تهديدات المتطرف بن غفير المكلف بما يسمى وزارة الأمن الداخلي بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى تدلل مجدداً على تطرف الحكومة المرتقبة وفاشيتها وإصرارها على تنفيذ مخططات تقسيم المسجد الأقصى.

وقال القانوع في تصريح صحفي :" إن تهديدات المجرم بن غفير تأتي وسط دعوات المستوطنين لأوسع اقتحام للمسجد الأقصى في الأيام القادمة وهو ما يتطلب جاهزية شعبنا للتصدي لقطعان المستوطنين والدفاع عن المسجد الأقصى والرباط في ساحاته".

وأضاف :"أن تهديدات المجرم بن غفير ستسقط ولن تمر وكما فشل قادة الاحتلال من قبل في تغيير الواقع وطمس المعالم سيفشل بن غفير".

وشدد الناطق باسم حماس على أن شعبنا الفلسطيني سيواصل ثورته في حماية المسجد الأقصى والحفاظ على هويته ولن تنجح أي محاولة في تهويد المسجد الأقصى وتغيير الواقع فيه.

تعهد زعيم حزب “القوة اليهودية”، والمكلف بمنصب وزارة الأمن الداخلي (الأمن القومي)، إيتمار بن غفير، بـ”العمل على تغيير الوضع القائم حاليًا، بشأن صلاة المستوطنين في المسجد الأقصى، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وتغيير تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين”

ووصف “بن غفير”، في حديثه لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية /كان/، صباح اليوم الأحد، تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين الحالية بـ”الغبية”، وأنه سيعمل على تغييرها.

وأضاف أنه وبصفته وزيًرا للأمن القومي “الأسم الجديد لوزارة الأمن الداخلي”، سيفعل كل شيء “لمنع ما وصفها بـالسياسات العنصرية في الحرم القدسي”.

وبخصوص شرعنة البؤر الاستيطانية قال “في غضون أشهر قليلية سنشهد تحسنًا وتغيرا، وسنحقق عدة نتائج”.

ونوه “بن غفير” إلى أنه سيتم “فحص تمرير قانون في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) يعمل على ترحيل عوائل منفذي العمليات الفدائية”.

وأعلن يوم الجمعة الماضي، عن توقيع اتفاق بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وحزب “القوة اليهودية” برئاسة بن غفير، يتعلق بانضمام الأخير للحكومة الإسرائيلية الجديدة.

ونص الاتفاق على منح “بن غفير” وزارة الأمن القومي، وتتضمن صلاحيات واسعة في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، وتشكيل حرس خاص، والإشراف على “حرس الحدود”، وإدارة السجون، وكذلك المناطق التراثية، وعلى منطقتي النقب (جنوب فلسطين المحتلة)، والجليل والمثلث (شمال).