طقس فلسطين: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

توقع موقع طقس فلسطين أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم غدٍ الاثنين بحيث تكون تماماً حول المعدل السنوي العام، نهاراً يسود جو غائم جزئي الى غائم مع بقاء الجو دافئاً نسبياً الى دافئ. ليلاً يعود الجو بارداً.

أما يوم الثلاثاء، فيكون الجو غائماً جزئياً، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لكن سيكون الجو ما بين غائماً جزئياً الى غائم نهاراً، ودافئ الى حد كبير، ومع المساء يصبح الجو بارداً نسبياً الى بارد. وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية من المطر. الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية .

يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. ويسود خلال الصباح جو بارد في مختلف المناطق. ومع النهار يصبح الجو دافئاً نسبياً مع بقاء الحرارة دون المعدل السنوي بقليل. ومع حلول المساء يصبح الجو بارداً من جديد .

أما يوم الخميس فيكون الجو غائماً قليلاً، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو مشمس وجاف لكن الرياح الشرقية التي ستنشط في بعض الفترات ستعمل على تخفيف الإحساس بالدفء بينما سيسود جو بارد في ساعات الصباح والمساء والليل والله تعالى أعلى وأعلم