بالفيديو المغرب يقترب من التأهل بهدفين دون مقابل في الشباك البلجيكية

حقق منتخب المغرب مساء اليوم الأحد، فوزا غاليا ومستحقا على منتخب بلجيكا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم على استاد الثمامة في العاصمة الدوحة، ضمن مباريات الجولة الثانية، للمجموعة الخامسة.

وأزاح منتخب المغرب نظيره البلجيكي عن الصدارة، وارتقى للصدارة برصيد 4 نقاط، وجاء منتخب بلجيكا ثانيا برصيد 3 نقاط، ويلتقي الليلة منتخب كرواتيا مع منتخب كندا.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة يلتقي المغرب في لقاء سهل على الورق مع منتخب كندا وله أكثر من فرصة للتأهل للدور القادم، لكن على لاعبيه البحث عن الفوز فقط وبلوغ الدور ثمن النهائي كبطل للمجموعة.

أنقد الحارس البديل منير محمدي في الدقيقة الخامسة منتخب المغرب من تلقي الهدف الأول بعد انفراد ميشي باتشواي بالمرمى إلا أنه خرج بالتوقيت المناسب وحول الكرة من أمامه إلى ركنية.

أول ظهور حقيقي للمنتخب المغربي كان في الدقيقة الـ21 من تسديدة قوية من مسافة بعيدة من حكيم زياش علت مرمى الحارس تيبو كورتوا.

وسجل زياش في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول هدفا بطريقة جميلة من كرة ثابتة من على مشارف منطقة الجزاء خدعت الحارس كورتوا وتهاوت بالشباك، إلا أن حكم اللقاء وبعد العودة إلى تقنية "الفار" ألغى الهدف بدعوى وجود تسلل على أحد لاعبي منتخب المغرب، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وحرم الحارس المغربي محمدي لاعب ريال مدريد الاسباني ايدين هازارد من التسجيل في الدقيقة الـ52 بعد تصديه لتسديدة قوية من خارج صندوق الجزاء حولها إلى ركنية.

رد المنتخب المغربي كان سريعا وتحديدا في الدقيقة الـ57 من تسديدة جميلة من اللاعب سفيان بوفال جانبت مرمى الحارس كورتوا قليلا.

وكاد البديل ديريس ميرتينز أن يفتتح التسجيل لبلجيكا في الدقيقة الـ65 من تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة تألق الحارس محمدي مجددا في التصدي لها

وافتتح المنتخب المغربي التسجيل في الدقيقة الـ73 عبر البديل عبد الحميد صابري بطريقة جميلة من كرة ثابتة جانبية فشل الحارس كورتوا بالتصدي لها وتهاوت داخل شباكه.

وهدد المدافع يان فيرتونخين المغرب في الدقيقة الـ83 من كرة عرضية عكسها البديل لوكاكو حولها قوية برأسه ابتعدت قليلا عن المرمى المغربي.

وأمن زكريا أبو خلال في الوقت بدل الضائع من تقدم المغرب بعد احرازه الهدف الثاني مستغلا عرضية متقنة من حكيم زياش ليسدد الكرة من داخل صندوق الجزاء على يمين الحارس.