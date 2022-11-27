كوفيد-19 يضرب من جديد في الصين.. ارقام قياسية لليوم الرابع على التوالي

لليوم الرابع على التوالي.. سجلت الصين رقما قياسيا بإصابات كوفيد-19الصين تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

ووفق البيانات: "تم تسجيل 39791 شخصا مصابا. معظم الحالات (36082) بدون أعراض، منها 35858 محلية، و224 حالة وافدة، و 3709 أشخاص ظهرت عليهم علامات المرض (3648 حالة محلية، و 61 وافدة).

وتم تسجيل معظم الحالات الجديدة في مقاطعة غوانغدونغ الجنوبية، وفي بكين (تم فرض إغلاق جزئي في بعض مناطق العاصمة) وفي مدينة تشونغتشينغ المركزية.

في الأشهر الأخيرة ، تدهور الوضع الوبائي في البلاد، ومنذ 24 نوفمبر، تم تشديد الإجراءات التقييدية في بعض المدن الكبرى، وأجبر الناس على الخضوع لاختبار PCR يوميا.