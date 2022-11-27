سبب دوران الحيوانات حول نفسها.. ما سبب دوران الحيوانات بشكل دائرة من علامات الساعة، في حالة نادرة انتشرت في أكثر من دولة، إذ رصدت عدسات الكاميرات مقاطع فيديو لحيوانات تدور حول نفسها في دائرة، وبعدها ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في تجاول تلك المقاطع والبحث عن تفسير علمي لها، حتى إن بعضهم تساءل بأنها قد تكون من علامات الساعة، لكن التساؤل لا يزال حتى الآن يراود رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تلك الظاهرة الغريبة التي حيرت الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودفعت الكثير من العلماء من أجل البحث في هذه الظاهرة، ولماذا ظهرت فجأة على السطح.

ما سبب دوران الحيوانات بشكل دائري

وتداول الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، سبب دوران الحيوانات حول نفسها.. ما سبب دوران الحيوانات بشكل دائرة من علامات الساعة، لقطيع من الأغنام يدول حول نفسه على شكل دائرة، كما رصدت عدسات كاميرات أخرى، قطيع أخر من الحيوانات تدور حول نفسها حتى بات التساؤل كبير عن سبب دوران الأغنام حول نفسها، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، ما سبب دوران الحيوانات بشكل دائري.

ظاهرة دوران الحيوانات حول نفسها

تسببت ظاهرة دوران الحيوانات حول نفسها ذعر كبير للناس، ظاهرة دوران الحيوانات حول نفسها، حتى إن العشرات منهم ربط هذه الظاهرة بعلامات يوم القيامة، أو بقيام الساعة، حيث سعى الكثير من العلماء لدراسة الظاهرة، ولإيجاد تفسير مناسب لظاهرة دوران الحيوانات حول نفسها، وقد وصلوا لعدة تفسيرات مختلفة، سنتعرف على أهمها، كونها سببت رعبا وذعراً لدى الكثيرين من الناس لاسيما التي حدثت في بلادهم.

ظاهرة دوران الحيوانات حول بعضها البعض بالدوران ومستمرة بالظهور .اللهم ان كان شيء سوف يتحدث يارب يا عاليم يا عالم الغيوب والخفايا ان تبعده عنا وعن كافة المسلمين 💔😞😟 pic.twitter.com/3COChMcycj — kamel.grine (@kamelevute) November 22, 2022

دوران الحيوانات حول نفسها ظاهرة انتشرت هذه الايام قد تنذر بأمر جلل لا يعلمه الا الله .!!#دوران_الحيوانات



pic.twitter.com/WvWAxiPffw — سالم عبدالهادي العجمي 🇰🇼 (@salem_h_alajmi) November 24, 2022

سبب دوران الحيوانات حول نفسها

هناك تفسيرات عدة لظاهرة دوران الحيوانات حول نفسها، سبب دوران الحيوانات حول نفسها، حيث فسر موقع ساينس أليرت الخبير بالأخبار العلمية إن سبب هذه الظاهرة يمكن أن يكون الدخول في دوامة الموت، التي تحدث مع حشرات النمل، كما صرحت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية أن سبب هذه الظاهرة هو داء “الليستريات”، أو “داء الدوران” الذي يصيب الحيوانات بسبب بكتيريا تضرب جزءاً واحداً من الدماغ، وهذا ما يسبب للحيوان فشلاً في التوازن والتصرف بشكل غريب، كأن يدور حول نفسه، واستبعد أندرو فيش أستاذ طب إنتاج الماشية والأغنام في جامعة ملبورن الأسترالية أن سبب هذه الظاهرة هو “مرض الدوران”، كونه يصيب نسله قليلة من القطيع، ويسبب موت الحيوانات المصابة به خلال 48 ساعة، كما فسر مات بيل أستاذ في قسم الزراعة بجامعة “هارتبوري” البريطانية أن سبب هذه الظاهرة هو الحبس الطويل ضمن حظيرة، مما يشعر الحيوانات بالإحباط، ويجعلها تدور حول نفسها، سبب دوران الحيوانات حول نفسها.. ما سبب دوران الحيوانات بشكل دائرة من علامات الساعة، هل دوران الحيوانات من علامات الساعة.