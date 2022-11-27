البطاطا الحلوة من الخضروات النشوية ذات المذاق الحلو ومن أطعمة الشتاء التي تساعد في شعورنا بالدفء، وهي غنية بمضادات الأكسدة التي تحمى من الإصابة بالأمراض، في هذا التقرير نتعرف على فوائد البطاطا الحلوة لصحتك، بحسب موقع " pharmeasy". البطاطا الحلوة مصدر غني بفيتامين أ على شكل بيتا كاروتين وفيتامين ب 6 وفيتامين سي والبوتاسيوم والألياف والمعادن - الحديد والكالسيوم والسيلينيوم ومضادات الأكسدة.

الفوائد الصحية للبطاطا الحلوة

​1- تحسين الرؤية

البطاطا الحلوة غنية بفيتامين أ في شكل بيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة الموجودة بشكل عام في الخضار ذات اللون البرتقالي الزاهي، يتم تحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ في الجسم ، ويتم استخدامه لتكوين مستقبلات للكشف عن الضوء داخل عينيك.

يمكن السيطرة على اضطرابات العين المختلفة المتعلقة بنقص فيتامين أ مثل جفاف الملتحمة وإعتام عدسة العين عن طريق تناول البطاطا الحلوة البرتقالية.

2- تساعد على الهضم الجيد

البطاطا الحلوة غنية بالألياف الغذائية وهي معروفة أيضًا بتحسين صحة الأمعاء والهضم يمكن أن يساعد المحتوى العالي من الألياف في البطاطا الحلوة أيضًا في منع الإمساك لدى كل من الأطفال والبالغين، كما أنه يحتوي على كمية عالية من فيتوستيرول الذي له تأثير وقائي على الجهاز الهضمي قد يساعد في منع وإدارة قرحة المعدة والإثني عشر.

3- المساعدة في إدارة مرض السكري

البطاطا الحلوة غنية بالسكر والنشا بشكل طبيعي ومع ذلك ، فإن البطاطا الحلوة لديها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم. يعني انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم أن البطاطا الحلوة تفرز السكر في مجرى الدم ببطء، على عكس الأطعمة النشوية الأخرى تساعد هذه المرحلة الثابتة لخلط السكر في الدم على التحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم.

الألياف الموجودة في البطاطا الحلوة مفيدة أيضًا لإدارة مرض السكري. لقد وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون المزيد من الألياف يبدو أنهم أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2. يحتوي نصف كوب من البطاطا المهروسة على حوالي 2.5 جرام من الألياف.

4- تساعد في الوقاية من مخاطر الإصابة بالسرطان:

تشير دراسات مختلفة إلى أن البطاطا الحلوة ضرورية لمحاربة السرطان الكاروتينات الموجودة في البطاطا الحلوة مفيدة في منع الإصابة بالسرطان مثل سرطان البروستاتا عند الذكور.

بيتا كاروتين هو أحد مضادات الأكسدة التي قد تساعد في منع وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

5- يساعد على التقليل من مخاطر صحة القلب

تشير دراسات مختلفة إلى أن الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في البطاطا الحلوة تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أظهرت دراسات علمية أخرى أن ارتفاع مستوى الأنثوسيانين في البطاطا الحلوة الأرجواني يساعد في تقليل فرص الإصابة بأمراض الشريان التاجي.

6- تعزز وظائف المخ

البطاطا الحلوة ذات اللحم الأرجواني ممتازة لوظيفة الدماغ الطبيعية. الأنثوسيانين الموجود في البطاطا الحلوة يمكن أن يحمي الدماغ عن طريق تقليل الالتهاب ومنع التدهور العقلي.

7- تقوي جهاز المناعة

تعد البطاطا الحلوة البرتقالية مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة بيتا كاروتين. يساعد بيتا كاروتين على تحويله إلى فيتامين أ في الجسم. فيتامين أ ضروري لتعزيز مناعتك لمحاربة الالتهابات. كما أنه يحافظ على صحة الجهاز الهضمي ويحافظ على توازن فلورا الأمعاء الطبيعية.