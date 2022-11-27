بالأسماء: الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد 27/11/2022، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عدد من الفلسطينيين.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن أنس مجدي خالد غزال (20 عاما)، من مكان عمله في مخبز بمنطقة وادي الهرية، جنوب المدينة.

فيما اعتقلت، الشاب أحمد شيحة، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

وأفادت مصادر محلية، باعتقال قوات الاحتلال عددًا من المواطنين في رام الله عرف منهم علي كاظم عبد السلام، وأحمد نعمان أبو نعيم، بعد أن مداهمة منزليهما، وتفتيشها.

وأفادت مصادر محلية في بيت لحم باعتقال قوات الاحتلال الشاب مجاهد نعيم أبو سرحان، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أحمد رحال من قرية عرابة جنوب المحافظة أثناء تواجده في قرية برطعة جنوب غرب المدينة.

وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الشاب مراد كعبي عقب اقتحام منزله في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وفي القدس اعتقل الاحتلال طفلين من باب العامود بالقدس بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.