تقرير دولي: مونديال قطر يُحيي وحدة العرب من جديد

تناول تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية حالة فريدة من الوحدة العربية، عقب تحقيق أول فوز عربي خلال نهائيات كأس العالم في قطر.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن العرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط المنقسم احتفلوا بفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني خلال نهائيات كأس العالم.

وأشارت إلى أن هذه الوحدة العربية، التي يصعب الوصول إليها، حصلت خلال استضافة قطر لكأس العالم.

وقال مشجع سعودي يدعى راكان يوسف: "كل الدول العربية تحتفل بفوز فريق عربي واحد.. حتى أمير قطر حضر مباراتنا.. هناك شعور الآن بأننا جميعًا إخوة.. لهذا السبب أنا عاجز عن الكلام".

وشهدت بطولة كأس العالم في قطر حالة من الوحدة بين دول الخليج العربية، رغم وجهات النظر المختلفة حول الدين والخصومات السياسية، وفقا للوكالة.

وحضر المباراة الافتتاحية للبطولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهما رئيسا دولتين قاطعتا قطر قبل نحو عامين فقط، بحسب أسوشيتد برس.

ومن جهته، وصف حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استضافة قطر للبطولة بأنها "علامة فارقة لجميع العرب".

كما أشاد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بقطر، رافضا انتقادات الصحفيين والمنظمات الحقوقية.

وقال الصفدي: "قامت قطر بعمل هائل في تنظيم كأس العالم.. لم تزعم قطر قط أنها مثالية".

وأضاف: "لدينا اختلافات في الرأي وفي وجهات النظر، لكن هذا ينبغي ألّا ينتقص من حقيقة أن قطر قد أعدت بالفعل كأس عالم فريدا من نوعه بكل معنى الكلمة".

وأشارت الوكالة إلى أن العالم العربي يعيش على اختلافات عدة، منها عامل اللغة واللهجات المنطوقة، وكذلك الوازع الديني المنقسم بين سنة وشيعة وطوائف أخرى، إضافة للخلافات السياسية التي تعصف بالمنطقة.

وفي 2017، اندلعت أزمة خليجية، حيث فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على دولة قطر استمر لسنوات، فيما تستمر الحرب في اليمن منذ 2015.