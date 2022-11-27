مهجة القدس: الأسير أمين اشقيرات يدخل عامه الـ (19) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد أمين أحمد جميل اشقيرات (47 عامًا)، من بلدة السواحرة بمدينة القدس المحتلة، أنهى ثمانية عشر عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 27/11/2004م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن مؤبدين بالإضافة إلى 3 سنوات؛ بتهمة القيام بأعمال مقاومة ضد الاحتلال الصهيوني أدت لمقتل صهيونيان، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد أمين اشقيرات ولد بتاريخ 20/03/1975م، وهو متزوج، وأب لأربعة أبناء، ويقبع حاليًا في سجن رامون.