الهيئة الوطنية: الشعب الفلسطيني لن يستسلم لحكومة اليمين المتطرف

أكد الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني بالداخل المحتل، اليوم السبت، أن الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل لن يستسلم لحكومة اليمين المتطرف الجديدة التي يرأسها بنيامين نتنياهو.

وحذرت الهيئة، في بيان لها، من الاتفاق الذي أبرم مؤخراً بين " بنيامين نتنياهو" وإيتمار بن غفير في إطار مفاوضات تشكيل حكومة الاحتلال بعد فوز اليمين واليمين الفاشي والعنصري بالانتخابات الأخيرة لبرلمان دولة الاحتلال، مؤكدة في الوقت ذاته أن فلسطينيي الداخل المحتل لن يستسلم لأي حكومة تستهدف وجوده وحقوقه.

وأوضحت أن خطورة الاتفاق تبرز بالمسؤوليات والصلاحيات الواسعة التي منحها نتنياهو لـ"بن غفير".

وينص الاتفاق على منح "بن غفير" وزارة الأمن الداخلي والتي سيطلق عليها اسم وزارة "الأمن القومي" وتتضمن صلاحيات واسعة في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية وتشكيل حرس خاص والإشراف على "حرس الحدود" وعلى ادارة السجون وكذلك المناطق التراثية وعلى على منطقتي النقب والجليل والمثلث.

وبيّنت الهيئة، تسليم "بن غفير" بوصفه زعيم الصهيونية الدينية لهذه المهمات والصلاحيات يعني الاعلان عن مرحلة جديدة من الصراع أكثر سخونة وتطرفاً بحق الشعب الفلسطيني في محاولة لحسم الصراع بوسائل الإرهاب والعنف على حساب حقوق شعبنا الثابتة والمشروعة.

وشدّدت على أن مشاريع الاستيطان والتلويح بالتطهير العرقي والاستمرار بسياسة التمييز العنصري لن ترهب شعبنا الذي اثبت قدرته على الصمود ومقاومة مشاريع التصفية وإصراره على نيل أهدافه بالتحرير والعودة.