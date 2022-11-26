نادي الأسير: الأسير منصور شريم من طولكرم يدخل عامه الـ 21 في سجون الاحتلال

دخل الأسير منصور شريم (45 عامًا) من طولكرم، عامه الـ21 في سجون الاحتلال "الإسرائيليّ"، وذلك منذ اعتقاله في تشرين الثاني/ نوفمبر 2002.

وذكر نادي الأسير أنّ شريم واجه الاعتقال في مرحلة مبكرة من عمره، إبان انتفاضة عام 1987، حيث تعرض للاعتقال عدة مرات.

كما وتعرض للمطاردة لمدة عامين قبل اعتقاله عام 2002، وعقب اعتقاله واجه تحقيقًا قاسيًا وطويلًا استمر لنحو أربعة شهور في معتقل "الجلمة"، كما وهدم الاحتلال منزل عائلته.

وحكم عليه الاحتلال لاحقًا بالسّجن المؤبد 14 مرة و50 عامًا.

كما وواجه العزل الإنفراديّ عدة مرات بأمر من مخابرات الاحتلال، ووصلت مجموع سنوات عزله لأكثر من خمس سنوات، وحُرمت عائلته من زيارته لسنوات، كما أنّ اثنين من أشقائه محرومون من زيارته منذ اعتقاله، علمًا أنّ غالبية أشقائه تعرضوا للاعتقال، كما أنّه شقيق الشهيد نشأت شريم.

وتمكّن في الأسر من استكمال دراسته، وحصل على شهادة الماجستير في الدراسات الإسرائيلية، ومؤخرًا عقد قرانه وهو داخل الأسر.

يقبع اليوم في سجن "نفحة".