مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال جنوب جنين

أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم السبت 26/11/2022م، النار تجاه قوات الاحتلال "الإسرائيلي" جنوب مدينة جنين

وقالت مصادر محلية "إن عملية إطلاق نار نفذها مقاومون باتجاه قوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين، دون معرفة خلفيات عملية إطلاق النار، أن كان سجل إصابات أو أضرار في صفوف قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الأيام الماضية تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتا جنين ونابلس، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، ومجموعات عرين الأسود، رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.