بالصور قرار من أحد مدارس غزة لمنع تغيب الطلاب جراء تساقط الأمطار ..فما هو ؟

لاقت خطوة أحد مدارس "الأونروا" بغزة اليوم السبت 26/11/2022 ، استحساناً لدى عدد كبير من أولياء الأمور بقطاع غزة الرافضين لقرار الإجازة مع كل منخفض جوي ، والذي يتخذه الطلبة بتشجيع من الأهالي .

قرار مدرسة ذكور الرمال الإعدادية أ ، بخصم درجات التقييم الواقعي للطالب المتغيب، جاء كخطوة لردع الطالب عن التغيب المتكرر في ظل المنخفضات الجوية ، دون أي مبررات.

ونشرت المدرسة بوست على صفحتها الرسمية قالت فيه : " يمنع غياب الطالب عن المدرسة بسبب المطر ، وعلى الطالب التوجه للمدرسة في أي وقت بعد توقف هطول المطر .





وتركت المدرسة رقم هاتفها ليتسنى للأهالي الاتصال وتبيان مدى صعوبة وصول الطالب للمدرسة ، وخاصة أن عدداً من المنازل والشوارع تغرق جراء المنخفضات الجوية .

ويشار إلى أن طلبة المدارس وخلال السنوات الأخيرة يتخذوا قرار الإجازة مع كل منخفض بشكل شخصي ، حتى وإن كانت كمية الأمطار قليلة مما يعيق العملية التعليمية لعدة أيام .