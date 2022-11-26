بالصور قرار من أحد مدارس غزة لمنع تغيب الطلاب جراء تساقط الأمطار ..فما هو ؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:13 م
26 نوفمبر 2022
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لاقت خطوة أحد مدارس "الأونروا" بغزة اليوم السبت 26/11/2022 ، استحساناً لدى عدد كبير من أولياء الأمور بقطاع غزة الرافضين لقرار الإجازة مع كل منخفض جوي ، والذي يتخذه الطلبة بتشجيع من الأهالي .

قرار  مدرسة ذكور الرمال الإعدادية أ ، بخصم درجات التقييم الواقعي للطالب المتغيب، جاء كخطوة لردع الطالب عن التغيب المتكرر في ظل  المنخفضات الجوية ، دون أي مبررات.

ونشرت المدرسة بوست على صفحتها الرسمية قالت فيه : " يمنع غياب الطالب عن المدرسة بسبب المطر ، وعلى الطالب التوجه للمدرسة في أي وقت بعد توقف هطول المطر .

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وتركت المدرسة رقم هاتفها ليتسنى للأهالي الاتصال وتبيان مدى صعوبة وصول الطالب للمدرسة ، وخاصة أن عدداً من المنازل والشوارع تغرق جراء المنخفضات الجوية .

ويشار إلى أن طلبة المدارس وخلال السنوات الأخيرة  يتخذوا قرار الإجازة مع كل منخفض بشكل شخصي ، حتى وإن كانت كمية الأمطار قليلة مما يعيق العملية التعليمية لعدة أيام .

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