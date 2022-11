مشاهدة بث مباشر الآن مباراة تونس وأستراليا كأس العالم 2022- مباراة استراليا ضد تونس الآن بث مباشر بي ان سبورت، ينطلق الأسبوع الثاني من بطولة كأس العالم 2022 التي تنظمها دولة قطر، حيص اقام اليوم 4 مباريات بين ثمانية منتخبات بينها منتخبان عربيان، إذ يواجه منتخب تونس نظيره الأسترالي الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة والقدس، الثانية بتوقيت الدوحة وأبوظبي، وذلك من مساء اليوم السبت الموافق 26 نوفمبر 2022، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات على ملعب المدينة التعليمية، إذ من المقرر أن يُعلق على المباراة، المعلق الرياضي هيكل الصغير، والمعلق الرياضي خالد الحدي، والمعلق الرياضي رؤوف خليف، إذ أن منتخب تونس يأمل في تكرار مفاجأ السعودية أمام الأرجنتين، لا سيما وأن الجمهور العربي يعول عليه بسبب قوته على مستوى القارة الإفريقية.

دقائق قليلة تفصلنا عن، مشاهدة بث مباشر الآن مباراة تونس وأستراليا كأس العالم 2022- مباراة استراليا ضد تونس الآن بث مباشر بي ان سبورت، إذ إن هناك مئات الملايين من مشجعي المنتخب التونسي تنظر بدء صافرة حكم مباراة تونس وأستراليا من أجل الهتاف تأييداً لمنتخبهم العربي ضد الأسترالي، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، شاهد بث مباشر مباراة تونس ضد أستراليا اليوم كأس العالم 2022.

لمشاهدة المباراة بث مباشر اضغط هنا

يهتم عشاق كرة القدم في مشاهدة مباراة تونس ضد أستراليا، بث مباشر مباراة تونس ضد أستراليا الآن يلا شوت، حيث إن نسور قرطاج "تونس" في مواجهة أستراليا في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثانية، وكل الآمال تتعلق في حصد نتيجة إيجابية لاسيما بعد التعادل في مباراته الأولى، ومن المتوقّع أن يعلّق على أحداث مباراة تونس أمام أستراليا، على قناة (beIN sport Max HD 1) الرياضية القطرية المشفرة.

تونس ضد استراليا بث مباشر الآن بي ان سبورت، وفي تفاصيل المجموعة التي يتواجد بها المنتخب التونسي، حيث يتصدّر حامل لقب النسخة الماضية فرنسا، جدول ترتيب المجموعة الرابعة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 3 نقاط، ويأتي المنتخب التونسي "نسور قرطاج" في وصافة الترتيب برصيد نقطة واحدة، متساوياً بها مع الدنمارك، الذي حلّ في ثالث جدول الترتيب بذات النقطة.

.@Tim_Cahill joins us for a special LIVE Match Day Socceroos Insider Q & A!



Drop your questions below 🫵



Watch live on our YouTube, Facebook & Instagram from 5:45pm AEDT. #Socceroos #GiveIt100 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NGFzRcwbQW