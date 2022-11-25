مشجعون إيرانيون يهتفون لفلسطين في الدوحة أمام وفد "إسرائيلي"

تعالت هتافات الجمهور الإيراني في الدوحة دعماً لفلسطين وضد "إسرائيل" أمام فريق إعلامي إسرائيلي. وبدأ الشباب الإيراني بترديد الهتافات الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة للاعتراف بالتطبيع مع "إسرائيل".

وفي سياق آخر، رصدت كاميرا الميادين في مدرجات الجمهور الإيراني، لحظة تسجيل هدف الفوز على منتخب ويلز، حيث عمّت أجواء الفرح عقب تسجيل الهدف.

وجابت الجماهير الإيرانية شوارع العاصمة طهران وبقية المدن فور انتهاء مباراة إيران وويلز، تعبيراً عن فرحتهم بفوز منتخبهم بهدفين من دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية بمونديال قطر.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشاركة الشرطة الإيرانية في خرسان الشعب في الاحتفال بفوز المنتخب الإيراني.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق عن الصعوبات التي يواجهها "الإسرائيليون" في مونديال قطر، من جهة التعامل معهم كطرف معادٍ.

وقال المراسل "الإسرائيلي"، دور هوفمان: "ركبنا سيارة أجرة واكتشف السائق أننا إسرائيليون، هذا الأمر لم يعجبه، لذلك طردنا من سيارته، وقال إنّه غير مستعد لأخذ المال منّا، واتهمنا بقتل إخوته في فلسطينية".

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنّ مشجعين لبنانيين في مونديال "قطر 2022" رفضوا التحدث إلى مراسل القناة 12 الإسرائيلية بعد معرفتهم أنّه إسرائيلي.