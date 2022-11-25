بالصور "الخيرية لرعاية الأيتام" تبدأ مشروع (لمسة دفا) في دمشق وريفها

بدأ مكتب الخيرية لرعاية الأيتام، عصر اليوم الجمعة، تنفيذ مشروع (لمسة دفا)، الذي يستهدف الأطفال الأيتام في كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية بدمشق وريفها.

وأوضحت مديرة المشروع نور أبو خليفة، أن المشروع يستهدف في مرحلته الأولى 200 طفلاً وطفلة من المكفولين لدى مكتب الخيرية لرعاية الأيتام.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية ستبدأ قريباً، داعيةً فاعلي الخير للتبرع كي يستمر هذا المشروع.

ولفتت أبو خليفة إلى أن جهدهم منصب باتجاه رسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام، مؤكدةً أن برامجهم مستمرة في اتجاهات خيرية متعددة للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في كافة مخيمات اللجوء والتجمعات الفلسطينية بسورية.























