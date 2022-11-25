أسعار الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022

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ارتفاع سعر الدولار

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022، ارتفاعاً ملحوظاً في السوق السوداء، في مطلع التعاملات الصباحية.

سعر الدولار في سوريا

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، اليوم الخميس 24-11-2022، في أسواق العاصمة دمشق، 5490 ليرة للشراء، مقابل 5540 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

سعر الليرة التركية واليورو الأوروبي مقابل الليرة السورية

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية 293 ليرة سورية عند الشراء، فيما بلغ سعر البيع 298 ليرة سورية.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم، 5689 ليرة للشراء، و 5746 ليرة للبيع.

العوامل المؤثرة على الليرة السورية

واصلت الليرة السورية السقوط أمام الدولار الأمريكي لدى السوق الأسود، حيث تعاني الليرة السورية من التراجع عند أدنى مستوياتها منذ بداية النزاع في العام 2011، إذ فقدت جل قيمتها بالسوق السوداء.

ويأتي ذلك، وسط توقعات باستمرار تدهور قيمة الليرة السورية لفترة أطول، في ظل عدم وجود مخرج حقيقي للاقتصاد السوري المتراجع بشدة.

وأرجع خبراء التدهور في قيمة العملة السورية إلى عمليات الدولرة وادخار العملات الأجنبية، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على البنك المركزي السوري والتي تعيق حركة التصدير إلى خارج البلاد.