"مهجة القدس": الأسير حاتم قويدر يدخل عامه (15) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد حاتم محمد عطية قويدر (37 عامًا) من بلدة بني سهيلا بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ أنهى أربعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الخامس عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 25/11/2008م؛ وأصدرت محكمة بئر السبع الصهيونية بحقه بتاريخ 13/05/2013م حكمًا بالسجن (14) عامًا ونصف، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس والقيام بأعمال مقاومة ضد الاحتلال.

ويُشار إلى أنه بتاريخ 26/07/2015م وجهت له ما يسمى مصلحة سجون الاحتلال محاولة تهريب هاتف (جوال) لداخل السجن، والذي يتواصل فيه الأسرى مع عائلاتهم بواسطته، وأصدرت محكمة "بئر السبع" بحقه بتاريخ 13/12/2016م حكمًا جائرًا جديدًا بالسجن لمدة 22 شهرًا على هذه التهمة يضافوا لحكمه السابق، ليصبح حكمه (16) عامًا وأربعة أشهر.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد حاتم قويدر ولد بتاريخ 03/02/1985م؛ وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن "رامون".