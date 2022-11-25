بالفيديو والصور الآلاف يؤدون صلاة الفجر العظيم في رحاب المسجد الأقصى

أدى آلاف من المواطنين، فجر اليوم الجمعة، صلاة الفجر العظيم في رحاب المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن الآلاف من المواطنين احتشدوا في باحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الفجر الأولى والليل المتأخر، حيث أدوا الصلاة فيه.

وصدرت العديد من الدعوات المقدسية، أمس، من أجل أداء صلاتي الفجر والجمعة في رحاب المسجد الأقصى لإفشال مخططات المستوطنين المتطرفين بتقسيمه زمانياً ومكانياً.

جدير ذكره أنه يقتحم عشرات من المستوطنين وبشكل يومي باحات المسجد الأقصى المبارك ويؤدون طقوساً تلمودية في رحابه الشريف.









