الدفاع المدني يصدر تحذيرات بشأن الحالة الجوية الجمعة والسبت

أصدر جهاز الدفاع المدني الفلسطيني ، مساء اليوم الخميس، تحذيرات بشأن الحالة الجوية القادمة يومي الجمعة والسبت.

وفيما يلي نص التحذيرات كما نشرها الدفاع المدني عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك":

تحذير من الدفاع المدني بشأن الحالة الجوية القادمة يومي الجمعة السبت

1.. السائقين ،، القيادة بحذر مع تدني مستوى الرؤية الافقية وتجنب اجتياز تجمعات المياه.

سكان الأودية والمناطق المنخفضة والمضارب البدوية تجنب الاقتراب من مناطق تشكل السيول وتجمعات المياه

3.. تفقد مصارف المياه فوق أسطح المنازل والمنشآت

4.. الاتصال على رقم الطوارئ الخاص بالدفاع المدني 202.