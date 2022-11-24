أحدث تردد قناة الفجر الجديد 2022 الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

تردد قناة الفجر الجديد 2022 الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان، يعتبر تردد قناة الفجر الجزائرية من أكثر ما يبحث عنه المتابعون عبر محركات البحث العالمية، و من بينها محرك غوغل، حيث تعتبر قناة الفجر هي أحد أكثر القنوات العربية شيوعا، وهي قناة جزائرية تقدم عدد من المحتويات المختلفة، من بينها عدد من المسلسلات التركية المميزة، كما تقدم قناة الفجر مجموعة من الأفلام الأجنبية الحديثة، والمتنوعة بين أفلام الأكشن وأفلام الإثارة والمتعة، لكنها تركز بشكل أكبر على الدراما التركية.

ولأن الدراما التركية لها شعبية كبيرة في الوطن العربي، لذلك تجد الكثير يبحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات والعرب سات أيضا، و لذلك يعرض لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" في هذه المقالة أحدث تردد لقناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات في عام 2022.

تردد قناة الفجر El Fajr

تحظى قناة الفجر الجزائرية بشعبية كبيرة في الجزائر العربية، والعديد من الدول العربية الأخرى، يمكن القول إنها الآن أكثر قنوات دولة الجزائر مشاهدة في الوطن العربي، وهي عبارة عن قناة متنوعة بين الدراما التركية والأفلام الأجنبية المميزة، تعرض القناة عددا كبيرا من الأفلام الأجنبية، بالإضافة إلى المسلسلات التركية المفضلة لدى سكان الوطن العربي، ودول الخليج العربي بالأخص.

تردد قناة الفجر

ولأن القناة تقدم مسلسلات تركية في غاية القوة، يبحث الكثير الآن عن تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات والقمر الصناعي عرب سات، في هذا التقرير سنشارك تردد قناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية نايل سات المصري وعرب سات أيضا.

تردد قناة الفجر على النايل سات

أعلنت قناة الفجر الجزائرية عبر فواصل برامجها عن تغيير ترددها القديم، إلى تردد جديد، في محاولة من فريق عمل القناة لرفع جودة البث المباشر للقناة، وأضافت أن القناة ستتوقف عن العمل التردد القديم على النايل سات في القريب العاجل، وأعلنت أن تردد القناة الجديد جاء على النحو التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة الفجر : 12034.

الاستقطاب : أفقي. H

معدل الترميز : 27500.

معامل تصويب الخطأ: 3/4.

اسم القناة علي قائمة القنوات : El Fajr.

الجودة : إتش دي جودة بث عالية.

تردد قناة الفجر الجديد على عرب سات

أعلنت قناة الفجر الجزائرية عبر فواصل برامجها عن تغيير ترددها القديم، إلى تردد جديد، في محاولة من فريق عمل القناة لرفع جودة البث المباشر للقناة، وأضافت أن القناة ستتوقف عن العمل التردد القديم على عرب سات في القريب العاجل، وأعلنت أن تردد القناة الجديد على العرب سات جاء على النحو التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 11034.

معدل الترميز: 5000.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

معدل الاستقطاب: عمودي.

وتعرض القناة مجموعة كبيرة من المسلسلات على سبيل المثال مسلسل “قيامة عثمان” وهو مسلسل تركي شائع جدا في الوطن العربي، وتقوم القناة بعرض المسلسل عبر شاشتها مباشرة على ترددها الجديد.