NOW .. بث مباشر مباراة البرازيل وصربيا الآن على يلا شوت وبي ان سبورت ماكس HD اليوم الخميس 24-11-2022

بث مباشر مباراة البرازيل وصربيا الآن على يلا شوت وقناة بي ان سبورت ماكس 1 و2 الرياضية المفتوحة في كأس العالم 2022 بدون تقطيع وبجودة HD ، اليوم الخميس 24-11-2022، حيث ستبدأ في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القدس والسعودية والثامنة بتوقيت جمهورية مصر العربية ضمن منافسات الجولة الأولى في بطولة مونديال قطر، ولقد لاحظ فريق فلسطين اليوم الاخباري اهتماما واسعا من قبل الملايين من المتابعين حول العالم من أجل مشاهدة مباراة البرازيل ضد صربيا بث مباشر ما دفعنا إلى الحرص المقابل في وضع التفاصيل الكاملة التي توصلكم أيضا على تشكيل المنتخبين وتردد القنوات الناقلة حيث يترتب عليكم المتابعة حتى النهاية وهي على النحو التالي :_

بث مباشر مباراة البرازيل وصربيا الآن

وتذاع هذه المواجهة النارية التي تنظم على ملعب لوسيل الذي يتسع لنحو 80 ألف متفرج، حصريًا على قناني MAX 2 وMAX 1 الذي يمتاز بثها بجودة HD، ويعلق عليها المعلق الرياضي حفيظ دراجي. ويمكن لكم الان الضغط على هذا الرابط من أجل الوصول إلى المشاهدة وهو هنــــــــــــــا .

وفي تمام الساعة والعاشرة بتوقيت قطر والامارات والعراق والتاسعة بتوقيت لبنان والأردن وسوريا والثامنة بتوقيت جمهورية مصر العربية ستنطلق هذه المباراة مباشرة وتنظم على ملعب لوسيل ، حيث بدأ المتفرجين في الوصول إليه . ورفع اعلام البلدين الأمريكي والاوروبي .

بث مباشر مباراة البرازيل وصربيا اليوم

وتأتي تشكيلة منتخب البرازيل المتواجد في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم، على النحو التالي: إذ يضمن في حراسة المرمى : أليسون بيكر، وفي خط الدفاع : دانيلو، ماركينيوس، تياجو سيلفا، أليكس ساندرو، أما في خط الوسط فإنه يضم كل من : كاسيميرو، فريد، رافينيا

وفي خط الهجوم لمنتخب البرازيل، فإنها تضم كل من: فينيسيوس جونيور، ريتشارليسون، نيماد دا سيلفا. ولقد استعد لها المنتخب العريق لأيام عدة من أجل تحقيق الفوز والانتصار وكسب الثلاث نقاط جديدة .

نيمار دا سيلفا:🎙🔝



المثليين؟؟



"في منتخب البرازيل نعشق النساء فقط"🙏🖤 pic.twitter.com/Jq5LbIJKwe — 𝙎𝙪𝙥𝙚𝙧 𝙝𝙖𝙩𝙩𝙧𝙞𝙠 (@Sper_4t) November 24, 2022

بث مباشر مباراة البرازيل وصربيا يلا شوت

فيما جاءت تشكيلة منتخب صربيا المتوقعة، على النحو التالي: إذ انه يأتي في حراسة المرمى كل من: فانجا ميلنكوفيتش سافيتش وبريدراج راجكوفيتش وماركو دميتروفيتش .

أما في خط الدفاع في هذه التشكيلة فهي التالي : نيكولا ميلنكوفيتش وستراينيا بافلوفيتش وميلوش فيلجكوفيتش وساردان بابيتش وستيفان ميتروفتيش وفيليب ملادينوفيتش وسترانينا إيركاوفيتش .

وفي خط الوسط، فإنها تضم كل من : دوسان تاديتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وفيليب كوستيتش وساسا لوكيتش ونيمانيا جوديلي وإيفان إيليتش ونيمانيا ماكسيموفيتش.

ويضم هذا الخط، أيضا، اللاعبين: خيتافي الإسبانيأوروس راسيتش وأندريا زيفكوفيتش وداركو لازوفيتش ونيمانيا رادونيتش وماركو جرويتش وفيليب دجورسيتش .

وأخيرًا ، إذ يضم خط الهجوم في تشكيلة صربيا، كل من اللاعبين : ألكسندر ميتروفتيش ودوسان فلاهوفيتش ولوكا يوفيتش ، كما واستعد المنتخبان لخوض هذه المواجهة القوية من أجل كسب الفوز والانتصار .

مباشر مباراة البرازيل وصربيا على قناة بي ان سبورت beIN SPORTS

ولقد وضع لكم فريق الموقع بعد هذه المقدمة تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS المفتوحة لمباريات كأس العالم 2022 وهي على النحو التالي: على نايل سات Nilesat 11013 ومعامل الاستقطاب: أفقي ومعدل الترميز: 27500 ومعامل تصحيح الخطأ: 2/3 وإشارة إرسال البث: DVB-S2 .

كما ونواصل معكم في هذه المقالة التي نتحدث بها عن تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة وعلى القمر نفسه فيكون 12064. والاستقطاب: أفقي. ومعدل الترميز: 27500. ومعامل تصحيح الخطأ: 6/5. وايضًا على النايل سات : 12245. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 4/3. بث مباشر مباراة البرازيل وصربيا الآن على يلا شوت .

اقرعوا الطبول ،

وايقظوا النائمين ،

واغلقوا النوافذ ،

واتركوا اشغالكم ،

واسكبوا الشاي ،

وكونوا من المشاهدين !

ف اليوم يلعب أعظم منتخب في التاريخ#البرازيل_صربيا #كأس_العالم_قطر2022 pic.twitter.com/EYQgXte1Fg — منيــــــره 14 🏆🇧🇷💍 (@mun00123) November 24, 2022

مباراة صربيا والبرازيل بث مباشر على يلا كورة HD

أولا: قنوات IRIB TV 3 HD Iran.

ثانيا: قناة Ictimai TV HD Azerbaijan.

ثالثا: قنوات RTSH Albania.

رابعا: قنوات ERT Greece

خامسا: قناة SNRT TNT maroc.

سادسا: قنوات TPA Angola.

سابعا: قناة Match TV Russia.

ثامنا: قنوات DAS Erste Germany.

بث مباشر البرزايل اليوم لايف

عمر امين علق: "اليوم هو بداية كأس العالم الحقيقي سيلب ، أفضل منتخب في تأريخ المونديال أكثر المنتخبات مشاركة وفوزاً وتسجيلاً للأهداف ، صاحب الخمس نجوم ومنجم الأساطير ، منتخب البرازيل راقصي السامبا السيلساو ، سيلعبون اليوم أولى مبارياتهم في مونديال قطر، مدعون لمشاهدة المتعة والإثارة ، البرازيل ضد صربيا الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة".

غداً سيلعب اعظم منتخب البرازيل .. ويبدا كأس العالم فعلاً 🇧🇷❤️❤️❤️ pic.twitter.com/PlgU6mpPMq — 🇧🇷 (@nzvney) November 23, 2022

عشاق منتخب البرازيل علق على بث مباشر مباراة البرازيل وصربيا الآن على يلا شوت وقناة بي ان سبورت ماكس قائلاً "منتخب السامبا ليس مجرد منتخب عادي.. هو احلام الفقراء وطموحهم وايمانهم بقدرتهم وأننا نستطيع تجاوز كل المحن....نسبه كبيره وربما الاغلب بدأ حياتهم فقراء معدمين وجدوا ان موهبتهم هي الطريق لتحقيق كل أحلامهم، لنؤمن بهذا المنتخب فهم يمثلون احلام كل الفقراء حول العالم.. بأننا نستطيع".

غزال علق على مباراة صربيا والبرازيل بث مباشر : "عنجد البرازيل منتخب البسطاء ، فريق الصغار وحتى الي ما الهم كتير بالكرة لو سألتهم مين بتشجع او مين افضل فريق بالعالم رح يجاوب وبدون تردد البرازيل ( البرازيل عشق لا ينتهي )".

سلوى علق : "ستلعب البرازيل ضد صربيا بخمس لاعبين يلعبون لأول مرة في كأس العالم: أليكس ساندرو ولوكاس باكيتا ورافينها وريتشارليسون و فينيسوس جونيور (أصغرهم ، يبلغ من العمر 22 عامًا)".

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول بث مباشر مباراة البرازيل وصربيا الآن على يلا شوت وقناة بي ان سبورت ماكس 1 و2 الرياضية المفتوحة في كأس العالم 2022 بدون تقطيع وبجودة HD نتمنى لكم مشاهدة طيبة وممتعة .