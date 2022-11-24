الآن.. بث مباشر مباراة البرتغال ضد غانا في كأس العالم 2022 اليوم الخميس 24-11-2022

بث مباشر مباراة البرتغال ضد غانا على يلا شوت بجودة HD ، اليوم الخميس 24-11-2022، ضمن منافسات الجولة الأولى في بطولة كأس العالم 2022، كما ويعلق عليها المعلق اليمني حسن العيدروس.

عن تشكيلة منتخب البرتغال فهي تضم كل من: حراسة المرمى: ديوجو كوستا، روي باتريسيو.

وفي خط الدفاع: ديوغو دالوت، جواو كانسيلو، بيبي (أنطونيو سيلفا)، روبن دياز. وفي خط الوسط: برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا، روبن نيفيز (جواو ماريو). وفي مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو، جواو فليكيس، أندري سيلفا (رافاييل لياو).

أما تشكيلة منتخب غانا الافريقي، فهي تضم كل في حراسة المرمى: لورانس أتي زيجي، وفي خط الدفاع: ألكسندر دجيكو، عبد الرحمن بابا، دانيال أمارتي، طارق لامبتي.

أما في خط الوسط فتضم التشكيلة: محمد قدوس، ساليس عبد الصمد، كمال الدين سليمانا، توماس بارتي، جوردان آيو، وخط الهجوم: إينياكي ويليامز.