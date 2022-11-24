طقس فلسطين: فرصة الأمطار الليلة قائمة وغداً منخفض وأجواء شتوية بامتياز

توقع مدير موقع طقس فلسطين أيمن المصري، مساء اليوم الخميس، أن تحمل الساعات القادمة بقاء فرصة الأمطار ذات العشوائية الجغرافية.

وتنبأ المصري، أن يكون يوم غدٍ الجمعة منخفض جوي وجو شتوي مميز.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وباردا ، وتسقط بمشيئة الله زخات من الامطار قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

الجمعة 2022-11-25

تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، وتسقط بمشيئة الله زخات من الامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا .