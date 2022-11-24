مرتضى منصور: الزمالك يتجه إلى الهبوط للدرجة الثانية!

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن البيت الأبيض يتجه نحو الأسوأ في ظل الحجز على أرصدته بالبنوك، من قبل ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.



وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "الزمالك يعاني من أزمة كبرى ومحترف السلة هرب بسبب عدم النجاح في تسجيله في ظل الأزمة الحالية".



وأضاف: "القضية الخاصة بالحجز على أرصدة النادي تم تأجيل الحكم فيها لمدة شهر من اليوم".



وتابع مرتضى: "مجلس الإدارة لا يستطيع دفع مستحقات اللاعبين في جميع الألعاب".



وأردف: "اتحاد كرة اليد أرسل اليوم خطابا بشأن شكوى تقدم بها كل من شادي خليل، مازن رضا، علي هشام، أحمد الأحمر، أحمد صفا، حسن قداح وكريم هنداوي وباقي لاعبي اليد، للحصول على مستحقاتهم المتأخرة".



وأتم: "الزمالك يتجه حاليا إلى الهبوط للدرجة الثانية في جميع الألعاب، في ظل هذا الوضع الصعب للغاية.. السلة تخسر واليد يسقط والمنتظر غلق النادي".