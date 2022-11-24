النيابة المصرية تحدد سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح - سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بمصر، عادت قضية الفنان الأردني أشرف طلفاح وسبب وفاته لتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وعريض خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي الاردنية والمصرية، بعد تحديد النيابة المصرية السبب الحقيقي في سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح، لهذا وضمن مقالنا سنرفق لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح، وذلك تماشياً مع عمليات البحث التى تجرى عبر محركات البحث قوقل وغيرها، كون الاتهامات كنت توجه للفنان المصري منذر رياحنة والذي أعرب عن رفضه لكافة الاتهامات حول وقفه خلف وفاة صديقه سبب وفا الفنان الأردني أشرف طلفاح.

سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح

وفي مقالنا النيابة المصرية تحدد سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح - سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بمصر، وكان قد علق الفنان الأردني منذر رياحنة، على اتهامه في واقعة وفاة صديقه الفنان الأردني أشرف طلفاح عقب الاعتداء عليه، في مصر .

وقال منذر رياحنة : "ده كلام سخيف وغريب، أشرف طلفاح صديقي وحبيبي وعيب اللي بيتقال ده، اتهام إيه؟". وفق موقع القاهرة 24.

وأضاف: " أشرف كان معايا في الجامعة ومقربين اتصلوا بيا لما عرفوا خبر الوفاة ورحت المستشفى فوراً، إنما شائعات اتهامي دي كلها غير حقيقية ومفيش تحقيقات معايا ولا حد تحفظ عليا"، وفي مقالنا النيابة المصرية تحدد سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح - سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بمصر

وداعا #اشرف_طلفاح .. وداعا يا صديقي

الفنان الجميل في ذمة الله ... #منذر_رياحنه pic.twitter.com/SYfDj8mE3A — monther rayahneh (@RayahnehMonther) November 14, 2022

تحديد سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح

وفي مقالنا النيابة المصرية تحدد سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح - سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بمصر، وحسمت النيابة العامة المصرية، سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح قبل أيام في القاهرة، وكذلك الجدل الذي صاحب الحادثة.

وقالت النيابة في بيان رسمي إنها قررت حفظ أوراق القضية، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية في وفاة طلفاح، مؤكدة أنها عاينت منزله ولم يسفر ذلك عن وجود أي آثار للعنف، وأوضحت أنها "سألت النيابة العامة عددًا من الشهود؛ مؤجر العقار محل سكن المتوفَّى، وشقيقه، وصديقه المقرب، والذين لم تقف النيابة العامة من شهادتهم على وجود دلائل على وجود أي شبهة جنائية في الوفاة".

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وتابعت في بيانها: "تبينت النيابة وجود إصابات بجثمان المتوفىَّ أثناء مناظرته، فندبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان سبب وكيفية وفاته، وبيان كيفية حدوث إصاباته، فضلًا عن أخذ عينات بيولوجية منه لبيان مدى وجود شبهة جنائية في الواقعة"، وفي مقالنا النيابة المصرية تحدد سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح - سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بمصر

النيابة المصرية تحدد سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح

وفي مقالنا النيابة المصرية تحدد سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح - سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بمصر، وأردف البيان: "وأودعت مصلحة الطب الشرعي تقرير الصفة التشريحية الذي انتهى إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وأنها تُعزَى إلى الحالة المرضية المزمنة والمتقدمة لرئتيه، وما ضاعفها من التهاب رئويٍّ شعبي حادٍّ، وارتفاع في ضغط الدم الذي أدى إلى نزيف داخلي انتهى بالوفاة".

مصر.. بيان رسمي يحدد سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح #عاجلhttps://t.co/wtUiUYRNMo — قناة الحرة (@alhurranews) November 22, 2022

وأشار إلى أن "التقرير أثبتت أن الإصابات بجثمان المتوفىَّ في مجموعها لا تُشير إلى وجود شبهة جنائية فيها، ويُرجَّح أن حدوثها كان أثناء سقوطه على الأرض ونقله وإجراء محاولات إنعاشه القلبي والرئوي، وقد أكد الطبيب الشرعي ما انتهى إليه التقرير بأقواله في التحقيقات".

وخلص البيان: "شهد الضابط مُجري التحريات حول الواقعة بأنه لا توجد أي شبهة جنائية في وفاة الممثل الأردني، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحفظ الأوراق".

سبب مقتل أشرف طلفاح الفنان الأردني

وفي مقالنا النيابة المصرية تحدد سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح - سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بمصر، وأثيرت حالة من الجدل والتساؤلات لدى بعض الفنانين والعاملين في الوسط الفني عن حقيقة التحفظ على الفنان الأردني، منذر رياحنة، وذلك على خلفية واقعة وفاة زميله الفنان الأردني أشرف طلفاح.

وكشفت المصادر دور الفنان منذر رياحنة في الواقعة، مؤكدة أنه كان حاضرا في مستشفى قصر العيني، أثناء إنهاء الإجراءات بعد وفاة صديقه الفنان الأردني أشرف طلفاح.

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وأشارت المصادر إلى أن الفنان منذر رياحنة كانت تربطه علاقة صداقة بالفنان أشرف طلفاح، لكنه لم يتواجد معه في وقت معاصر لواقعة الوفاة.

حقيقة اتهام منذر رياحنة في قتل الفنان الأردني أشرف طلفاح

وفي مقالنا النيابة المصرية تحدد سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح - سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بمصر، وخرج الفنان منذر رياحنة عن صمته ليرد على اتهامات تشير إليه في واقعة وفاة صديقه الفنان الأردني أشرف طلفاح عقب الاعتداء عليه، في مصر.

وقال منذر رياحنة: “ده كلام سخيف وغريب، أشرف طلفاح صديقي وحبيبي وعيب اللي بيتقال ده، اتهام إيه؟"، وأضاف: ” أشرف كان معايا في الجامعة ومقربين اتصلوا بيا لما عرفوا خبر الوفاة ورحت المستشفى فوراً، إنما شائعات اتهامي دي كلها غير حقيقية ومفيش تحقيقات معايا ولا حد تحفظ عليا”.

ووفقاً لوسائل إعلام أردنية، فإن الفنان أشرف طلفاح، توفي في مصر اليوم الإثنين، إثر تعرضه لاعتداء أمس الأحد دخل على إثره في غيبوبة، وفي مقالنا النيابة المصرية تحدد سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح - سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بمصر

مصر.. بيان نهائي من النيابة يحسم سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح • صحيفة المرصد https://t.co/9PqpayT6Po — khalija news (@atwa_gaber) November 22, 2022

الاعلان عن سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح

وفي مقالنا النيابة المصرية تحدد سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح - سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بمصر، قالت النيابة العامة المصرية، إن وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح "لا تحمل أي شبهة جنائية" بعد تحقيقات "لبيان حقيقة الواقعة"، وقالت إن معاينة منزل المجني عليه لم تظهر "وجود أثار أي عنف بالإضافة لتقرير الصفة التشريحية الذي أنتهى أيضا لعدم وجود شبهة جنائية".

وأعلنت وفاة الفنان الأردني قبل نحو أسبوع متأثراً بإصابته التي تسببت له بنزيف حاد في الدماغ أدخل على إثره العناية المركزة، وثارت شكوك حول وجود شبهة جنائية أدت إلى إصابته، وفي مقالنا النيابة المصرية تحدد سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح - سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بمصر

وقالت النيابة في بيانها إن معاينتها لمسكن المتوفى لم تسفر عن [العثور] على أي آثار عنف تشير لوجود شبهة جنائية في الواقعة، وقال إنها سألت عددا من الشهود بينهم شقيقه وصديقه المقرب "ولم تقف النيابة العامة من شهادتهم على وجود دلائل على وجود أي شبهة جنائية في الوفاة".

النيابة المصرية تحدد سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح

وفي مقالنا النيابة المصرية تحدد سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح - سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بمصر، وكانت النيابة المصربة قد تبينت وجود إصابات بجثمان المتوفي، فندبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان سبب وكيفية وفاته، وبيان كيفية حدوث إصاباته، فضلًا عن أخذ عينات بيولوجية منه لبيان مدى وجود شبهة جنائية في الواقعة، وفقا للبيان.

وعزت النيابة الوفاة إلى "الحالة المرضية المزمنة والمتقدمة لرئتيه، وما ضاعفها من التهاب رئويٍّ شعبي حادٍّ، وارتفاع في ضغط الدم الذي أدى إلى أنزفة داخلية انتهت بالوفاة، وفي مقالنا النيابة المصرية تحدد سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح - سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بمصر

سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بمصر

وفي مقالنا وفي مقالنا النيابة المصرية تحدد سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح - سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بمصر، سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح - سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بمصر.