بالفيديو مونديال قطر: سويسرا تجتاز عقبة الكاميرون بهدف وحيد

سقط منتخب الكاميرون في فخ الخسارة أمام سويسرا بهدف دون رد، اليوم الخميس، في افتتاح منافسات الجولة السابعة من كأس العالم 2022 في قطر.

سجل بيريل مبولو مهاجم سويسرا، صاحب الأصول الكاميرونية، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48.



وانتزعت سويسرا 3 نقاط ثمينة من أنياب الأسود، بينما عرضت الكاميرون آمالها في التأهل، للخطر قبل خوض مباراتي صربيا والبرازيل.



وكان منتخب الكاميرون الأكثر خطورة وشراسة في الشوط الأول، إلا أن الحارس السويسري يان سومر أنقذ مرماه من محاولات خطيرة لبرايان مبيمو وتشوبو موتينج، بينما سدد توكو إيكامبي خارج المرمى بغرابة شديدة.



وتفوق ريجبور سونج مدرب الأسود كثيرًا على نظيره مورات ياكين المدير الفني لمنتخب سويسرا، الذي لم يستفد من جرانيت تشاكا وفارجاس وريكاردو رودريجيز وشاكيري وبيريل مبولو.



وجاءت أخطر المحاولات السويسرية في الوقت بدل الضائع من ركلة ركنية، قابلها مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي، بضربة رأس بجوار القائم.



وانقلب سيناريو اللقاء في الشوط الثاني، حيث تلقى أسود الكاميرون طعنة غادرة من مبولو، الذي هز شباك أونانا بعد عرضية من شيردان شاكيري.



ورفض مبولو ابن العاصمة الكاميرونية ياوندي، الاحتفال بالهدف تنفيذًا لوعده قبل المباراة بأنه لن يحتفل إذا هز شباك الكاميرون، مراعاة لجماهيرها في مدرجات ملعب الجنوب.



وبصورة كربونية، كاد منتخب سويسرا أن يضيف الهدف الثاني، لكن أونانا هذه المرة تصدى ببراعة لفرصة محققة من روبن فارجاس.



أما محاولات الكاميرون افتقدت الشراسة والخطورة الكافية لهز شباك يان سومر حارس مرمى سويسرا، بل كانت محاولات بائسة من تشوبو موتينج وزامبو آنجيسا.



وحاول ريجبورت سونج، تنشيط المحاور الهجومية، حيث دفع بالرباعي أوندوا وفينسنت أبو بكر ونجامالو ونكودو بدلًا من إيكامبي وتشوبو موتينج ومبيمو وهونجلا، ولكن دون جدوى.



وسدد تشاكا، كرة قوية أمسكها الحارس أونانا، وكاد البديل السويسري سفيروفيتش أن يسجل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع قبل صافرة النهاية.