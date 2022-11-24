أين يقضي رياض محرز عطلة كأس العالم؟

أمضى الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، عطلة قصيرة بعد توقف المنافسات في إنجلترا، بسبب كأس العالم التي تقام في قطر.

ويُشار إلى أنه وجد محرز مع منتخب الجزائر خلال الأسبوع الماضي لخوض مباراتين وديتين أمام كل من مالي (1-1) والسويد (0-2).

وبحسب ما أوردته صحيفة "كومبيتسيون" الناطقة باللغة الفرنسية، فإن رياض محرز يوجد حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا في دبي، حيث يقضي عطلة قصيرة رفقة عائلته.

ويسعى نجم "محاربي الصحراء" لاستغلال فترة الراحة بالشكل الأمثل، خاصة أنه يخضع لرنامج تدريبي قوي مع مانشستر سيتي في الفترة المقبلة، من أجل استعادة أفضل مستوياته البدنية والفنية.

وسينتظم "السماوي" في معسكر تحضيري بالعاصمة الإماراتية أبوظبي انطلاقا من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، سيستغله المدرب الإسباني بيب جوارديولا لتجهيز الفريق بشكل جيد لاستئناف الدوري الإنجليزي.

ويأمل رياض محرز في لعب دور مهم في الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه لم يقدم مستويات قوية في النصف الأول من الموسم الحالي.

جدير ذكره أنه شارك قائد "الخضر" في 20 مباراة مع مانشستر سيتي خلال موسم 2022-2023 أسهم خلالها بـ5 أهداف بين صناعة وتسجيل