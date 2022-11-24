روسيا: لن نصدر نفطنا أو غازنا للدول التي تضع سقفا للأسعار

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر تعليمات بعدم تصدير النفط والغاز للدول التي تضع سقفا للأسعار.

وجاء ذلك ردا على المساع الأوروبية لوضع سقف لسعر برميل النفط الروسي، وذلك بناء على مبادرة من دول G7، والتي تهدف للحد من إيرادات الميزانية الروسية.

وتناقش دول الاتحاد الأوروبي فرض سقف على سعر برميل النفط الروسي، وسط انقسام بين الدول الأعضاء على مستوى السعر، إذ تبين أن المستوى المقترح في حدود 65 إلى 70 دولارا للبرميل منخفض جدا بالنسبة للبعض ومرتفع للغاية لآخرين.

وفي سبتمبر الماضي، أكد وزراء مالية دول مجموعة السبع (بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) عزمهم على فرض قيود على سعر النفط الروسي كجزء من العقوبات. ومن المقرر أن يتم تطبق السقف السعري للنفط في 5 ديسمبر 2022، وللمنتجات النفطية في 5 فبراير 2023.

من جهتها انتقدت موسكو الخطوة، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تبيع منتجاتها النفطية إذا كان ذلك يتعارض مع مصالحها الخاصة.

وقبل أيام جددت روسيا تلويحها بالتوقف التام عن بيع النفط وتخفيض الإنتاج بشكل حاد إذا وضع سقف لأسعار نفطها، وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده تتعهد بعدم تصدير النفط لأي دولة تضع حدا أقصى على أسعار النفط الروسي.