تشيلسي يدفع رونالدو صوب السعودية

كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن رفض تشيلسي فكرة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد مؤخرًا.



وكان مانشستر يونايتد قد أصدر بيانا رسميًا، مساء الثلاثاء الماضي، للإعلان عن فسخ العقد مع رونالدو بالتراضي بين الطرفين، بعد هجوم البرتغالي الناري على النادي والجهاز الفني.



وقالت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية: "تشيلسي كان قريبا من ضم رونالدو الصيف الماضي، لكن المدير الفني توماس توخيل رفض التعاقد معه، والآن المدير الفني جراهام بوتر لا يرحب بالبرتغالي".



وأشارت الصحيفة، إلى أنه في ظل رفض تشيلسي الفكرة، قد تكون المملكة العربية السعودية الحل المتاح أمام رونالدو لينتقل للعب في الدوري السعودي عقب مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر.



وقال مانشستر يونايتد، في بيان رسمي قبل أيام: "سيغادر كريستيانو رونالدو النادي على الفور وفقا لاتفاق مشترك".



وأضاف: "يشكر النادي رونالدو على مساهمته الهائلة في أولد ترافورد خلال الفترة الأولى والثانية، حيث سجل 145 هدفا في 346 مباراة، ويتمنى النادي له ولأسرته التوفيق في المستقبل".



واختتم: "ما يزال الجميع في مانشستر يونايتد يركز على مواصلة تقدم الفريق تحت قيادة إريك تين هاج، والعمل معا لتحقيق النجاح على أرض الملعب".