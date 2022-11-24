الاحتلال يفرج عن الأسير حداد من القدس

أفرجت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، عن الأسير المجاهد مالك محمد حداد أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي من بلدة العيساوية في مدينة القدس المحتلة.

والمحرر حداد تعرض للاعتقال أكثر من مرة، كما خاض إضرابًا عن الطعام بتاريخ 10 نوفمبر الجاري احتجاجًا على سياسة الاحتلال الصهيوني المتمثلة باحتجاز جثامين عشرات الشهداء الفلسطينيين دون تسليمها لذويها لدفنها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر حداد بتاريخ 27 مايو / أيار عام 2014م بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي والتخطيط لاختطاف أحد المستوطنين في القدس، حيث أصدرت محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالسجن لـ 9 أعوام.