البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للبلاد

أخفق البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، للمرة السابعة في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا لميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 شرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويُشار إلى أنه جاء ذلك خلال جلسة برلمانية حضرها 110 نواب من أصل 128.

وحصل ميشال معوض على 42 صوتا وعصام خليفة على 6 أصوات، وصوتان لزياد بارود، فيما صوّت 50 نائبا بورقة بيضاء وورقة ألغيت، و8 أوراق حملت عبارة "لبنان الجديد"، وصوت لبدري ضاهر هو مدير عام الجمارك السابق.

ومع عدم اكتمال نصاب الدورة الثانية من الجلسة، حدد رئيس المجلس نبيه بري الخميس المقبل، موعدا جديدا لانتخاب رئيس للبنان.

وبحسب المادة 49 من الدستور، يُنتخب رئيس البلاد في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين 86 نائبا، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية.

وسبق للبرلمان أن أخفق 6 مرات في انتخاب رئيس للبلاد خلال جلسات في 29 أيلول/ سبتمبر و20 و24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضيين و3 و10 و17 نوفمبر الجاري .

وتدوم فترة ولاية الرئيس اللبناني 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.

جدير ذكره أنه لا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني "ماروني"، وفق العرف السائد لتقاسم السلطات طائفيا، شرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.