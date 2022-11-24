"دعوية الجهاد" تصدر تعميماً للخطباء بشأن خطبة يوم غدٍ الجمعة

أصدرت اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، تعميماً هاماً للإخوة خطباء المساجد والدعاة والوعاظ حول موضوع خطبة الجمعة.

وفيما يلي نص التعميم الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":

👔 [ حملة من اهل الخير لأهل العفاف ]🧥

⭕📢 تعميم مهم صادر عن اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين للإخوة خطباء المساجد بإقليم غزة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

✅ التزاماً منا بمسؤلياتنا وواجباتنا الإسلامية و الوطنية والأخلاقية تجاه أبناء شعبنا المكلوم ونحو الأسر المتعففة والمعوزة التي تفترش الأرض وتلتحف السماء ونحن على أعتاب فصل الشتاء القارص حيث الحاجة الملحة لوقفة العز والواجب مع الحاضة الشعبية للمقاومة .

✅ نرجو من حضراتكم التركيز وتسليط الضوء في الخطبة الثانية لجمعة الغد - إن شاء الله تعالى - على حملة

( من أهل الخير لأهل العفاف)

وحث الناس وخاصة الميسورين منهم وأهل الخير والمحسنين من أبناء شعبنا على التبرع ومد يد العون والمساعدة لأهل العفاف الذين قال الله تعالى فيهم :

{لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}. صدق الله العظيم

🔻 وإليكم نص التعميم الصادر عن الإخوة القائمين على الحملة

بسم الله الرحمن الرحيم

{لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}

حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة وبالتعاون مع الفريق التطوعي الخيري لإقليم غزة

تطلق حملة تعاون ( من أهل الخير لأهل العفاف)

والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه .

أخي المسلم .. أختي المسلمة

تذكر قد يكون لك جار أو قريب لا يجد ما يستر به عياله، تذكر .. كم من الفقراء يحتاجون العون لبيوتهم وأطفالهم ،

حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة وبالتعاون مع الفريق التطوعي الخيري لإقليم غزة

تطلق هذه الحملة لتصل إلى الفقير وذي الحاجة؛ لتحميه من برد الشتاء ، وتحفظه من ذل السؤال وتـدخـل البركة في مالك وبيتك وأهلك ، قال تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ".

واعلم أن الشتاء ميدان الطاعة وبستان العبادة وموسم الخير والعطاء .

تستقبل الحملة تبرعاتكم العينية ( أغطية،أحذية. ملابس ، دفايات ، لفات نايلون ، تبرعات نقدية ، مواد تموينية ) .

للتواصل والاستفسار /

0595016015

0598382589

اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

➖ الخميس: 30 ربيع الأخر 1444 هجري.

الموافق م 24/11/2022