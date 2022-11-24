الاحتلال يهدم منزلًا في كفر قاسم بأراضي الـ48

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس 24/11/2022، منزلا قيد الإنشاء في مدينة كفر قاسم، في المثلث الجنوبي بأراضي عام 1948.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في كفر قاسم سائد عيسى: هذه العملية هي استمرار للسياسات والممارسات العنصرية التي تتخذها المؤسسة الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا.

وأضاف: في الوقت الذي تماطل هذه المؤسسة في المصادقة على المخططات والخرائط في مدننا وقرانا العالقة منذ عشرات السنين تسارع في هدم أحلام شبابنا.

وشهدت بلدات فلسطينية تصعيدا في أعمال هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.