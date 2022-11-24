بالفيديو أهداف مباراة الكاميرون وسويسرا في كأس العالم 2022

يلتقي منتخب الكاميرون مع نظيره السويسري، اليوم الخميس، في إطار الجولة الأولى لكأس العالم FIFA قطر 2022

ويُشار إلى أنه تلعب الكاميرون وسويسرا في المجموعة السابعة لكأس العالم والتي تضم معهما كلا من البرازيل وصربيا.

وستلتقي البرازيل المرشحة الأولى لتصدر المجموعة في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، مع صربيا في ختام لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتلعب الكاميرون في الجولة الثانية مع صربيا يوم الاثنين المقبل، بينما تلتقي البرازيل مع سويسرا.

جدير ذكره أنه تقام لقاءات الجولة الثالثة يوم 2 ديسمبر/ كانون أول المقبل، وتلعب البرازيل ضد الكاميرون، بينما يلتقي الثنائي الأوروبي صربيا وسويسرا وجها لوجه.